Buenos Aires, 26 noviembre (NA) -- Las autoridades españolas han recibido un total de 1.099.687 solicitudes de voto por correo para las elecciones generales que se llevarán a cabo el 29 de noviembre. Hoy marcó el último día para poder votar mediante esta modalidad.

El número de solicitudes, que casi alcanza el millón y medio, representa un 58% menos en comparación con las cifras históricas registradas durante los comicios del 23 de julio de 2023, cuando la celebración tuvo lugar en pleno verano, según datos de Euronews.

A pesar de esta disminución, se observa un incremento del 11,47% respecto a las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019, lo que sugiere un interés sostenido por parte de los electores.

El plazo para solicitar el voto por correo concluyó el pasado 19 de noviembre. Aquellos electores que realizaron su solicitud para participar en las elecciones del 29N tenían tiempo hasta las 14:00 de este jueves (las 10 de Buenos Aires) para entregar sus papeletas en las oficinas de Correos.

Inicialmente, el plazo final para el envío de votos estaba fijado para el miércoles 25 de noviembre, pero la Junta Electoral Central decidió extenderlo un día adicional para facilitar la participación de los ciudadanos.

Según un comunicado de Correos, la empresa pública tiene el compromiso de asegurar que todos los votos sean entregados a las mesas electorales correspondientes durante la jornada electoral del domingo.

Para poder votar por correo, los ciudadanos debieron presentarse personalmente en una oficina postal, identificándose con uno de los siguientes documentos: Documento Nacional de Identidad (DNI), pasaporte o permiso de conducir. Además, se permitía la identificación mediante el DNI digital utilizando la aplicación oficial MiDNI de la Policía Nacional, evitando la necesidad de mostrar el documento físico.

Aquellos que no pudieron asistir en persona a una oficina postal tuvieron la opción de autorizar a otra persona para que realizara el trámite en su nombre. Esto requería una autorización firmada por el elector, así como una fotocopia de su documento de identidad y del documento de la persona autorizada.