Por Sergio Suppo

España ingresó en el tramo final de una campaña electoral que podría significar un cambio de rumbo político después de ocho años de gobierno socialista. Solo restan el debate entre los cuatro principales candidatos y los actos de cierre antes de las elecciones del domingo.

Las encuestas que pudieron difundirse hasta el lunes coinciden en un punto: es muy difícil que el Partido Popular (PP), aliado con Vox, pierda la oportunidad de gobernar España.

En un sistema parlamentario, como el español, ganar las elecciones no garantiza la posibilidad de gobernar. Los sondeos ubican al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo en torno al 31% de intención de voto, frente al 27% del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Vox, liderado por Santiago Abascal, reúne alrededor del 18%.

Si estos números se confirman en las urnas, la suma del PP y Vox podría alcanzar la mayoría necesaria para desplazar al socialismo del poder y provocar un giro de la izquierda hacia la derecha.

La corrupción en el gobierno socialista, la insatisfacción social frente a problemas sin solución, como la crisis de la vivienda, y el agotamiento de un ciclo político explican el escenario que anticipan las encuestas.

Solo una enorme sorpresa y una grosera falla de las consultoras de opinión pública podrían habilitar la continuidad de Pedro Sánchez en el poder. En la última semana, el presidente del Gobierno anunció distintos planes de gasto público por 20.000 millones de euros e intentó, por todos los medios, incentivar la participación electoral.

La última polémica de la campaña gira en torno a la transparencia del voto en el exterior, que involucra a más de 1,3 millones de electores, de los cuales más de medio millón están en la Argentina. Sánchez anticipó que el PP y Vox no reconocerán una eventual derrota, mientras que Feijóo cuestionó la transparencia del proceso electoral fuera de España.

A mi criterio, esta controversia se agotará si el resultado es suficientemente claro. Habitualmente, cuando los resultados son estrechos, se abre una discusión sobre su legitimidad. Pero si las urnas confirman lo que anticipan las encuestas, esa polémica seguramente se diluirá el mismo domingo.