La Fiscalía solicitó prisión perpetua para Lucas S. (31) y Nahuel R. (36), mientras que para Bruno P. (23) requirió una pena de 35 años de cárcel. Los tres fueron imputados por distintos delitos, entre ellos homicidios agravados, portación ilegítima de armas de fuego y asociación ilícita. El juez de Primera Instancia Hernán Postma admitió el requerimiento acusatorio y las pruebas presentadas por las partes.

Uno de los hechos centrales de la acusación es el doble homicidio de Francisco Clementino García y su pareja, Carina Soledad Ferreyra, ocurrido el 21 de noviembre de 2023 en una vivienda de Magaldi al 8700. Según la investigación, Lucas S. y Bruno P. ingresaron armados al domicilio y efectuaron múltiples disparos contra las víctimas, que murieron como consecuencia de las heridas. También se les atribuye haber amenazado a una persona que estaba en la vereda y haber disparado contra su vivienda.

A Lucas S. también se le atribuye la participación en el homicidio de Luciano Alejandro González, quien fue asesinado a tiros mientras estaba atado de pies y manos. De acuerdo con la acusación, después del crimen el cuerpo fue colocado en una bolsa, incinerado y enterrado en el patio de una casa ubicada en la zona de Benteveo y Jacobacci. El cadáver fue encontrado el 2 de septiembre de 2023, luego de que vecinos alertaran a la Policía sobre la posible presencia de personas armadas en el lugar.

Otro de los casos investigados es el femicidio de Susana Haydeé Mena, ocurrido entre el 10 y el 11 de enero de 2024 en una vivienda de Magaldi al 8800. La Fiscalía sostiene que Nahuel R. la golpeó, le ató los pies y la estranguló con un cable antes de colocarla en una bolsa de arpillera. La acusación encuadra el hecho como un homicidio agravado por violencia de género, alevosía y ensañamiento. También se le atribuyen agresiones anteriores contra la misma víctima.

La investigación apunta a una asociación ilícita que habría funcionado desde octubre de 2021, liderada por Jonatan B., quien impartía órdenes desde su lugar de detención mediante teléfonos celulares y mensajes de WhatsApp. Según las fiscales Agustina Eiris y Marina Bertolotti, la organización operaba principalmente en barrio Gráfico y se dedicaba a usurpaciones de viviendas, venta de drogas, amenazas, ataques armados y homicidios. La estructura también habría utilizado la violencia y las torturas para disciplinar a sus integrantes y mantener el control territorial.