Buenos Aires, 26 noviembre (NA) -- El exitoso programa MasterChef Celebrity se reafirmó como el más visto de la televisión argentina en la noche del miércoles, superando con creces a sus competidores. La presencia de la reconocida chef Dolli Irigoyen nuevamente se tradujo en un impulso significativo para el rating del ciclo, que es liderado por Wanda Nara. Las enseñanzas y devoluciones de Irigoyen han hecho que se convierta en una de las favoritas tanto en la audiencia como en las redes sociales.

Según las cifras oficiales de Kantar IBOPE, a las que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la primera gala de la novena semana promedió 8,2 puntos de rating y alcanzó picos de 12,6 puntos.

En esta gala, los participantes fueron organizados en equipos y se enfrentaron entre sí para obtener un lugar en la gala de beneficios, mientras que los demás competidores debían enfrentar la gala de última oportunidad. Los capitanes de cada equipo tenían la ventaja de ver la receta, pero el resto del grupo debía cocinar basándose únicamente en lo que los capitanes recordaban de la preparación.

Finalmente, el equipo liderado por Hernán "Mala Fama", que incluía a Mike Amigorena, Julieta Poggio y Rocío Robles, logró subir al balcón tras su destacada actuación en la cocina.

¿Cómo le fue al resto de los canales?

A las 22:28, el resto de los canales se ubicó muy por detrás de Telefe, que promedió 8,2 puntos en ese horario. En segundo lugar se posicionó El Trece con su programa "Es mi sueño", que alcanzó 4,9 puntos, seguido por América TV con "BTV", que marcó 2 puntos. Por último, El Nueve ocupó el cuarto lugar con 1,7 puntos.