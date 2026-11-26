La relación diplomática entre Argentina y Brasil atraviesa un nuevo capítulo de tensión. En medio del distanciamiento entre los gobiernos de Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva, el canciller Pablo Quirno salió a aclarar que la administración argentina no cuestiona el resultado de las elecciones presidenciales brasileñas, aunque volvió a expresar reparos sobre algunos aspectos del proceso electoral.

“Nosotros consideramos que hubo situaciones en el proceso electoral que no fueron lo suficientemente prolijas. Nadie está poniendo en duda resultados, pero a los cinco minutos de terminar el comicio que se haga una orden de arresto por uno de los candidatos es algo a lo que, por lo menos en la Argentina, no estamos tan acostumbrados”, sostuvo el funcionario en declaraciones a Radio Mitre.

La referencia estuvo vinculada con la situación del excandidato ultraliberal Flávio Bolsonaro, quien recibió el respaldo del presidente argentino Javier Milei y huyó a Estados Unidos.

La crisis entre ambos países se profundizó progresivamente. El embajador brasileño Julio Bitelli fue designado en enero de 2023 y llamado a consultas en dos oportunidades: el 15 de julio de 2024 y el 26 de julio de 2026. Desde entonces, no volvió a desempeñarse en la Argentina bajo su función diplomática formal.

A partir del 6 de agosto, las dos embajadas comenzaron a operar a nivel de encargados de negocios.

En las últimas horas, la tensión aumentó luego de que trascendiera que Brasilia habría solicitado a Bitelli retirar sus pertenencias y regresar definitivamente a su país. Según fuentes del Gobierno brasileño, Lula habría tomado esa decisión como respuesta a declaraciones de Quirno durante una entrevista en el programa de Mirtha Legrand.

En aquella oportunidad, el canciller había señalado: “Hubo situaciones dentro del proceso electoral que ponían en duda toda la situación. El que reconoce el resultado de la elección es el Tribunal Electoral brasileño; que nosotros digamos sí o no no cambia el resultado de ninguna manera”.

Por su parte, el Gobierno argentino responsabilizó a Brasil por el deterioro de la relación bilateral. En el Informe de Gestión N° 146 de la Jefatura de Gabinete, presentado ante el Congreso, la administración nacional sostuvo que la degradación diplomática respondió a “una decisión unilateral del gobierno brasileño”.

Este jueves, Quirno volvió a cuestionar el manejo de la relación por parte de Brasilia y afirmó que el país vecino adoptó decisiones unilaterales en materia diplomática.

“La Argentina no recibió ningún tipo de comunicación formal ante una decisión de esa naturaleza. Brasil retiró su embajador en julio de este año y solicitó que nosotros retiremos el nuestro también. El embajador Bitelli, que es el actual designado, todavía no ha regresado a la Argentina. Nosotros lo esperamos con los brazos abiertos”, manifestó.

El canciller también remarcó que la Argentina respeta las decisiones de Brasil, aunque aclaró que eso no implica compartirlas. “Las diferencias políticas e ideológicas que hay entre nuestros presidentes, nosotros tratamos de que no impacten la relación diplomática y no hemos tomado decisiones diplomáticas al respecto”, explicó.

En esa línea, consideró que el vínculo bilateral no funciona dentro de los parámetros habituales mientras ambos países mantienen a sus embajadores fuera de sus funciones. Durante la entrevista, Quirno también se refirió a la fotografía de Lula junto al presidente iraní, Masoud Pezeshkian, que circuló durante las últimas semanas.

El funcionario recordó que la imagen se difundió un día después de que Irán declarara a las Fuerzas Armadas argentinas como una organización terrorista. En ese contexto, sostuvo que la profundidad de los vínculos entre Brasil e Irán “genera preocupación” para el Gobierno argentino.

La tensión entre Milei y Lula también tendrá posibles escenarios de exposición internacional durante diciembre. Ambos mandatarios tienen previsto coincidir en la cumbre del Mercosur, que se realizará en Montevideo el viernes 4, y en la reunión del G20, programada para el 14 y 15 en Miami.

En otro tramo de sus declaraciones, Quirno se refirió a la decisión que el Tribunal Internacional de Derecho del Mar deberá adoptar sobre las medidas provisionales solicitadas por la Argentina para frenar las perforaciones petroleras en el Atlántico Sur vinculadas con las Islas Malvinas.

El canciller aclaró que cualquier resultado del arbitraje o de la resolución sobre las medidas provisionales no tendrá efectos sobre la cuestión de soberanía.

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Sin embargo, destacó lo que consideró un avance diplomático para el reclamo argentino: “Por primera vez, dejamos asentado ante un tribunal internacional que existe una controversia entre la Argentina y el Reino Unido sobre recursos del Atlántico”.

Según explicó, se trata de un punto relevante frente a la posición británica, que durante décadas intentó minimizar e ignorar la controversia sobre la explotación de los recursos naturales en la zona.

Así, mientras el Gobierno argentino busca sostener su reclamo internacional por Malvinas, la relación con Brasil continúa atravesada por diferencias políticas, cuestionamientos diplomáticos y la incertidumbre sobre una eventual normalización del vínculo entre Milei y Lula.