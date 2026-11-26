Giordano pidió mantener el rumbo económico, pero con ajustes para reactivar la actividad
El presidente del IERAL de la Fundación Mediterránea dialogó con Cadena 3 en Córdoba. Propuso incentivar el crédito, profundizar la agenda de reformas y explicó por qué considera contraproducente mantener fijo el dólar.
26/11/2026 | 14:24Redacción Cadena 3
FOTO: Osvaldo Giordano: El gobierno argentino va por buen rumbo pero necesita ajustes en la economía
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Ahora país
El economista y presidente del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea, Osvaldo Giordano, consideró que el Gobierno nacional transita por el camino correcto en materia económica, aunque planteó la necesidad de introducir ajustes en el programa para dinamizar la actividad.
En diálogo con Cadena 3, en el marco de una reunión de trabajo de la Fundación Mediterránea en un hotel de la zona norte de la ciudad de Córdoba, el exfuncionario nacional analizó la situación económica ante la suba del dólar y del riesgo país, en vísperas de un año electoral.
"Hay que salir de esta dicotomía entre que este es el rumbo o volvemos al pasado. Creo que hay un punto intermedio, que es mantener el rumbo, pero hacer algunos ajustes sobre el programa", sostuvo.
En ese sentido, Giordano puso especial énfasis en la necesidad de impulsar el financiamiento. "Hay medidas que permitirían expandir el crédito y eso sería reactivante", afirmó.
El economista también planteó la importancia de recuperar la iniciativa política del Gobierno nacional y avanzar con nuevas reformas estructurales para mejorar las expectativas.
"A principios de año había un clima de reformas. Salió la reforma laboral y una mayor iniciativa política sería una manera de confirmar el rumbo, mejorar las expectativas y seguramente eso va a bajar el riesgo país", señaló.
Respecto de la política cambiaria, Giordano advirtió que, pese a la desaceleración de la inflación, mantener estable la cotización de la moneda estadounidense puede resultar perjudicial.
"Si bien la inflación bajó, todavía tenemos una inflación del 2%, con lo cual el dólar fijo es contraproducente. Es bueno que el dólar más o menos vaya siguiendo al resto de las variables económicas", explicó.
Consultado sobre el traslado a precios de una suba del tipo de cambio, el presidente del IERAL marcó diferencias entre el contexto económico actual y el de años anteriores, particularmente por la situación de las cuentas públicas.
"En el pasado teníamos débito fiscal, con lo cual una devaluación era convalidada con más pesos en la economía y eso generaba inflación. Ahora, un ajuste en el dólar es un acomodamiento que no necesariamente tiene que trasladarse a todos los precios", precisó.
La reunión de trabajo de la Fundación Mediterránea también contemplaba la participación, mediante videoconferencia, del economista Juan Carlos de Pablo, cercano al presidente Javier Milei.
Informe de Gonzalo Carrasquera.
Lectura rápida
¿Quién es Osvaldo Giordano? Es el economista y presidente del IERAL de la Fundación Mediterránea.
¿Qué opinó sobre el camino del Gobierno nacional? Consideró que transita por el camino correcto, pero necesita ajustes en el programa económico.
¿Dónde se llevó a cabo la reunión de trabajo? En un hotel de la zona norte de la ciudad de Córdoba.
¿Qué importancia tiene el financiamiento según Giordano? Es crucial para expandir el crédito y reactivar la economía.
¿Qué diferencia hay entre el contexto actual y el pasado respecto al tipo de cambio? Ahora, un ajuste en el dólar no necesariamente tiene que trasladarse a todos los precios debido a la situación de las cuentas públicas.