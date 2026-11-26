FOTO: Osvaldo Giordano: El gobierno argentino va por buen rumbo pero necesita ajustes en la economía

El economista y presidente del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea, Osvaldo Giordano, consideró que el Gobierno nacional transita por el camino correcto en materia económica, aunque planteó la necesidad de introducir ajustes en el programa para dinamizar la actividad.

En diálogo con Cadena 3, en el marco de una reunión de trabajo de la Fundación Mediterránea en un hotel de la zona norte de la ciudad de Córdoba, el exfuncionario nacional analizó la situación económica ante la suba del dólar y del riesgo país, en vísperas de un año electoral.

"Hay que salir de esta dicotomía entre que este es el rumbo o volvemos al pasado. Creo que hay un punto intermedio, que es mantener el rumbo, pero hacer algunos ajustes sobre el programa", sostuvo.

En ese sentido, Giordano puso especial énfasis en la necesidad de impulsar el financiamiento. "Hay medidas que permitirían expandir el crédito y eso sería reactivante", afirmó.

El economista también planteó la importancia de recuperar la iniciativa política del Gobierno nacional y avanzar con nuevas reformas estructurales para mejorar las expectativas.

"A principios de año había un clima de reformas. Salió la reforma laboral y una mayor iniciativa política sería una manera de confirmar el rumbo, mejorar las expectativas y seguramente eso va a bajar el riesgo país", señaló.

Respecto de la política cambiaria, Giordano advirtió que, pese a la desaceleración de la inflación, mantener estable la cotización de la moneda estadounidense puede resultar perjudicial.

"Si bien la inflación bajó, todavía tenemos una inflación del 2%, con lo cual el dólar fijo es contraproducente. Es bueno que el dólar más o menos vaya siguiendo al resto de las variables económicas", explicó.

Consultado sobre el traslado a precios de una suba del tipo de cambio, el presidente del IERAL marcó diferencias entre el contexto económico actual y el de años anteriores, particularmente por la situación de las cuentas públicas.

"En el pasado teníamos débito fiscal, con lo cual una devaluación era convalidada con más pesos en la economía y eso generaba inflación. Ahora, un ajuste en el dólar es un acomodamiento que no necesariamente tiene que trasladarse a todos los precios", precisó.

La reunión de trabajo de la Fundación Mediterránea también contemplaba la participación, mediante videoconferencia, del economista Juan Carlos de Pablo, cercano al presidente Javier Milei.

Informe de Gonzalo Carrasquera.