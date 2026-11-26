Mario y Mauricio Pretto son dos hermanos cordobeses que transformaron el pequeño emprendimiento ganadero de su padre en una empresa dedicada a la producción, industrialización y comercialización de carne.

La historia familiar comenzó en los años 80, cuando su padre creó Carnes Sacanta, combinando la ganadería con la venta de carne vacuna. Tras su fallecimiento en 2012, los hermanos continuaron el negocio, pero debieron enfrentar inundaciones, deudas y dificultades económicas.

“El trabajo en equipo nos permitió modificar nuestra realidad”, señaló Mauricio a Cadena 3. Actualmente, la empresa comercializa alrededor de 3.000 toneladas de carne, incluyendo carne vacuna, porcino y, recientemente, carne de búfalo. Mario resaltó el crecimiento del mercado de carne búfala en Córdoba, mencionando que “ya hay un poco más de ruido” acerca de su producción.

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Además, Pretto Agronegocios cuenta con más de 25 trabajadores y una red de más de 30 empresas aliadas. También desarrollaron un sistema digital de trazabilidad con más de 21.000 animales identificados electrónicamente.

Los hermanos Pretto han centrado sus esfuerzos en la profesionalización de su negocio. “El desafío está en animarte a cambiar la experiencia que tuviste en el pasado”, dijo Mario, quien también destacó la importancia de la unidad familiar y la adaptabilidad.

Uno de sus proyectos más particulares fue recuperar un feedlot que había permanecido prácticamente sin actividad durante dos décadas y convertirlo en una unidad productiva moderna. La compañía también desarrolló una plataforma digital para comercializar medias reses a más de 100 carniceros. Su historia muestra cómo una empresa familiar del interior cordobés logró crecer mediante la innovación, la profesionalización y el trabajo asociativo.

La incorporación de tecnología es crucial en su estrategia. “Desde electrónica, registramos todo el proceso productivo de un animal hasta su venta”, aclaró Mauricio sobre la trazabilidad electrónica implementada. Esto no solo facilita el acceso a mercados nacionales e internacionales, sino que también optimiza la gestión interna de la empresa.

Entrevista de La Argentina Posible.