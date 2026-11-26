Escándalo en Brasil: detuvieron a un futbolista de Vasco da Gama en pleno entrenamiento
Las acusaciones incluyen presunta participación en tráfico de drogas, intento de homicidio y lavado de dinero.
26/11/2026 | 15:24Redacción Cadena 3
FOTO: Un jugador del Vasco da Gama fue detenido.
El fútbol brasileño enfrentó un escándalo cuando la policía de Río de Janeiro detuvo a un jugador del equipo Vasco da Gama durante un entrenamiento. El delantero David Correa fue arrestado en medio de la práctica por presuntos delitos graves, que incluían tráfico de drogas y armas, lavado de dinero e intento de homicidio.
La Policía Civil de Espírito Santo ejecutó una orden de detención preventiva contra el jugador. En un video difundido por Globonews, se observó a Correa con la indumentaria del club en el momento de su arresto. Según un comunicado policial, el atleta estaba siendo investigado por varios delitos, entre ellos intento de homicidio, pertenencia a una organización criminal armada, narcotráfico y coacción durante procedimientos judiciales.
/Inicio Código Embebido/
Jogador David, o DVD, do Vasco da Gama, acaba de ser preso no CT do clube, no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, por policiais do Rio e do Espírito Santo.
#jornalismo
#urgente
Imagens: PCERJ https://t.co/UtwOFQKQhP— Nelson ??? (@nelsonrruas) November 26, 2026
/Fin Código Embebido/
Las autoridades indicaron que el futbolista tenía supuestos vínculos con la facción criminal Comando Vermelho en Espírito Santo. Además, se mencionaron otras investigaciones relacionadas con conexiones en la comunidad de Rocinha, en la Zona Sur de Río de Janeiro. En octubre, David ya había tenido que entregar su pasaporte por orden judicial. Sin embargo, la jueza del caso determinó que existía riesgo de interferencia en las investigaciones, lo que llevó a la decisión de arrestarlo.
Se reveló que el jugador y su abogado habrían intentado ofrecer dinero a testigos para modificar sus declaraciones. También se especuló que habrían considerado usar la violencia contra uno de ellos. En su testimonio de septiembre, David había negado las acusaciones en su contra.
Lectura rápida
¿Qué sucedió con el jugador? El jugador David Correa fue arrestado por la policía de Río de Janeiro durante un entrenamiento del Vasco da Gama.
¿Quién detuvo a David Correa? La Policía Civil de Espírito Santo ejecutó una orden de detención preventiva contra él.
¿Cuándo ocurrió el arresto? El arresto se produjo durante un entrenamiento, y se difundió un video por Globonews.
¿Dónde se realizaron las investigaciones? Las investigaciones se llevaron a cabo en Espírito Santo y en la comunidad de Rocinha, en la Zona Sur de Río de Janeiro.
¿Por qué fue arrestado? Fue arrestado por presuntos delitos como tráfico de drogas, lavado de dinero e intento de homicidio.