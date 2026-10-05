Murió la actriz Zulema Galperín, un ícono de la televisión argentina

Buenos Aires, 5 octubre (NA) -- La actriz Zulema Galperín falleció a los 90 años, según confirmó este lunes la Asociación Argentina de Actores y Actrices, entidad a la que estuvo vinculada durante más de dos décadas. La intérprete construyó una amplia trayectoria en televisión, cine, teatro, publicidad y plataformas.

Nacida el 18 de abril de 1936, Galperín comenzó su carrera actoral en la década de 1990, después de haber trabajado en tareas administrativas, según reportó la Agencia Noticias Argentinas.

En 1997, realizó el taller de Entrenamiento Teatral del Teatro Regio, una experiencia que marcó su continuidad en diferentes espacios de formación artística.

A lo largo de su carrera, participó en producciones como "Chiquititas", "Verdad consecuencia", "Gasoleros", "Primicias", "Epitafios", "Infómanas", "Viudas e hijos del rock and roll" y "Buenos chicos". También integró la miniserie "En París" y, en los últimos años, fue parte de "Envidiosa", la exitosa ficción protagonizada por Griselda Siciliani.

El personaje que la acercó a nuevas generaciones

Uno de los papeles que mayor reconocimiento le otorgó fue el de la conocida "abuela cocainómana", que interpretó en "Préstico", un ciclo de sketches de Sebastián Presta que formaba parte de "Duro de domar", conducido por Roberto Pettinato.

Su recorrido artístico también se extendió al teatro, con participaciones en "Fango negro", de José Gabriel Núñez, y "Motivos para levantarse por la mañana", de Germán Akis y Raúl Baroni.

En cine, Galperín formó parte de películas como "Puan", "Los justos", "Eva Perón", "Pacto de silencio", "Blindado", "Los adoptantes", "La estrella roja" y "La extorsión". Además, participó del cortometraje "Las devotas".