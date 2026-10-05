Murió la actriz Zulema Galperín, un ícono de la televisión argentina
La intérprete participó de recordadas ficciones como "Chiquititas", "Gasoleros" y "Epitafios", además de su reciente trabajo en "Envidiosa". Tenía 90 años.
FOTO: Zulema Galperín
Buenos Aires, 5 octubre (NA) -- La actriz Zulema Galperín falleció a los 90 años, según confirmó este lunes la Asociación Argentina de Actores y Actrices, entidad a la que estuvo vinculada durante más de dos décadas. La intérprete construyó una amplia trayectoria en televisión, cine, teatro, publicidad y plataformas.
Nacida el 18 de abril de 1936, Galperín comenzó su carrera actoral en la década de 1990, después de haber trabajado en tareas administrativas, según reportó la Agencia Noticias Argentinas.
En 1997, realizó el taller de Entrenamiento Teatral del Teatro Regio, una experiencia que marcó su continuidad en diferentes espacios de formación artística.
A lo largo de su carrera, participó en producciones como "Chiquititas", "Verdad consecuencia", "Gasoleros", "Primicias", "Epitafios", "Infómanas", "Viudas e hijos del rock and roll" y "Buenos chicos". También integró la miniserie "En París" y, en los últimos años, fue parte de "Envidiosa", la exitosa ficción protagonizada por Griselda Siciliani.
El personaje que la acercó a nuevas generaciones
Uno de los papeles que mayor reconocimiento le otorgó fue el de la conocida "abuela cocainómana", que interpretó en "Préstico", un ciclo de sketches de Sebastián Presta que formaba parte de "Duro de domar", conducido por Roberto Pettinato.
Su recorrido artístico también se extendió al teatro, con participaciones en "Fango negro", de José Gabriel Núñez, y "Motivos para levantarse por la mañana", de Germán Akis y Raúl Baroni.
En cine, Galperín formó parte de películas como "Puan", "Los justos", "Eva Perón", "Pacto de silencio", "Blindado", "Los adoptantes", "La estrella roja" y "La extorsión". Además, participó del cortometraje "Las devotas".
Lectura rápida
¿Quién fue Zulema Galperín?
Una actriz argentina reconocida por su extensa trayectoria en televisión, cine y teatro.
¿Cuándo falleció?
El 5 de octubre de 2026, a los 90 años.
¿Qué producciones la hicieron famosa?
Participó en "Chiquititas", "Gasoleros", "Epitafios" y "Envidiosa", entre otras.
¿Qué papel la acercó a nuevas generaciones?
Interpretó a la "abuela cocainómana" en "Préstico", un ciclo de sketches.
¿En qué áreas trabajó?
Actuó en televisión, cine, teatro y publicidad, dejando una huella en cada uno de estos ámbitos.
[Fuente: Noticias Argentinas]