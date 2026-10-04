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Belgrano venció a Talleres de manera agónica y se quedó con un nuevo clásico cordobés

El conjunto de Ricardo Zielinski venció a su clásico rival por 1-0 con gol de Ramiro Hernandes sobre el final.

04/10/2026 | 18:56Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Belgrano venció a Talleres y se quedó con el clásico.

FOTO: Belgrano venció a Talleres y se quedó con el clásico.

Talleres y Belgrano se miden en una nueva edición del clásico.

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  1.

    Audio. 1° gol de Belgrano a Talleres. (Ramiro Hernandes)

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    Episodios

Belgrano se quedó de manera agónica con una nueva edición del clásico cordobés y venció a Talleres de visitante por la fecha 11 del Torneo Clausura.

El equipo de Ricardo Zielinski venció al "Matador" por 1-0 con gol de Ramiro Hernandes a los 41 minutos del segundo tiempo.

Con este triunfo en el clásico, Belgrano subió a lo más alto de la zona B con 19 puntos y comienza a encaminarse a la clasificación a octavos.

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Por su parte, Talleres quedó último en la zona A con tan solo ocho unidades y no logra levantar cabeza.

Tras un buen comienzo de Belgrano, la primera llegada clara fue para Talleres cuando Rick encaró para su zurda y su remate fue atajado por Manuel Vicentini y después dio en el palo.

La primera clara de Belgrano llegó tras un error de Román Riquelme que intentó tocar atrás y se la regaló a Lucas Passerini que no resolvió bien al intentar el pase a Emiliano Rigoni.

El segundo tiempo comenzó con una oportunidad para Matías Catalán que ganó de cabeza tras un tiro de esquina, pero el remate se fue por arriba.

A los 35 minutos, un recién ingresado Giovanni Baroni probó con un lejano tiro libre que fue desviado por Vicentini y dio en el travesaño.

A los 41 minutos, Belgrano lanzó una muy buena contra y tras una gran corrida de Juan Velázquez, Ramiro Hernandes definió en el área para poner el 1-0 en el clásico.

Tras el gol, Talleres intentó, con más ganas que fútbol, acercarse al arco de Belgrano, pero no logró incomodar el arco de Manuel Vicentini que fue una de las figuras.

Lucas Zelarayán tuvo la oportunidad de poner el 2-0 con un remate que dio en el palo tras una atajada de Ezequiel Unsain.

En la próxima fecha, Belgrano enfrentará a Racing en Avellaneda el domingo 11 desde las 19:15. Talleres jugará el mismo día ante Independiente desde las 21:30.

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Lectura rápida

¿Qué equipo juega el clásico cordobés?
Talleres y Belgrano son los equipos que se enfrentan en el clásico cordobés.

¿Cuándo se disputa el partido?
El partido se disputa este domingo a las 17 horas.

¿Dónde se lleva a cabo el encuentro?
El encuentro se lleva a cabo en el estadio Mario Alberto Kempes.

¿Quién es el árbitro del partido?
El árbitro del partido es Facundo Tello.

¿Cómo llega cada equipo al clásico?
Talleres necesita un triunfo, mientras que Belgrano llega en alza tras vencer a Estudiantes de Río Cuarto.

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