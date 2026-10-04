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Dibu Martínez desafía a Scaloni en el TC Pista y comparte su pasión por el automovilismo

El arquero de la Selección argentina estuvo en San Nicolás apoyando a su hermano en el TC Pista y se animó a desafiar a su entrenador, Lionel Scaloni, también amante del automovilismo.

04/10/2026 | 18:16Redacción Cadena 3

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Emiliano

FOTO: Emiliano "Dibu" Martínez y Lionel Scaloni.

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Buenos Aires, 4 de octubre (NA)Emiliano "Dibu" Martínez asistió a la decimosegunda fecha del Turismo Carretera y TC Pista en San Nicolás para apoyar a su hermano, Alejandro, quien compite en la categoría. Durante el evento, el arquero de la Selección argentina desafió a su entrenador, Lionel Scaloni, un ferviente entusiasta del automovilismo.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el portero recibió un casco diseñado especialmente por la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC) y compartió su amor por el automovilismo en declaraciones a los medios presentes. "Está bueno y es algo diferente, salgo del fútbol y la verdad que no me gusta hablar de fútbol cuando vengo acá. Ale siempre le digo: 'acelera y no mires para atrás, que vaya para adelante'", comentó el guardameta.

Además, Scaloni, conocido por su afición a Ford, también expresó su interés por el automovilismo y reveló que tiene planes de subirse a un auto de la categoría. Al ser consultado sobre esto, Dibu respondió con humor: "Le corro a Scaloni, quiero el Camaro (el de Alejandro)". Esta interacción resalta la camaradería entre los jugadores y su entrenador, así como su pasión compartida por el automovilismo.

Lectura rápida

¿Quién desafió a Scaloni?
Emiliano "Dibu" Martínez desafió a Lionel Scaloni durante un evento de automovilismo.

¿Dónde ocurrió el desafío?
El desafío tuvo lugar en San Nicolás, durante la decimosegunda fecha del Turismo Carretera y TC Pista.

¿Por qué estaba Martínez en el evento?
Martínez asistió para apoyar a su hermano, Alejandro, quien compite en la categoría.

¿Qué le obsequiaron a Martínez?
Recibió un casco diseñado por la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC).

¿Qué dijo Martínez sobre su hermano?
Le aconseja que "acelere y no mire para atrás, que vaya para adelante".

[Fuente: Noticias Argentinas]

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