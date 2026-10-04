Dibu Martínez desafía a Scaloni en el TC Pista y comparte su pasión por el automovilismo

Buenos Aires, 4 de octubre (NA) – Emiliano "Dibu" Martínez asistió a la decimosegunda fecha del Turismo Carretera y TC Pista en San Nicolás para apoyar a su hermano, Alejandro, quien compite en la categoría. Durante el evento, el arquero de la Selección argentina desafió a su entrenador, Lionel Scaloni, un ferviente entusiasta del automovilismo.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el portero recibió un casco diseñado especialmente por la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC) y compartió su amor por el automovilismo en declaraciones a los medios presentes. "Está bueno y es algo diferente, salgo del fútbol y la verdad que no me gusta hablar de fútbol cuando vengo acá. Ale siempre le digo: 'acelera y no mires para atrás, que vaya para adelante'", comentó el guardameta.

Además, Scaloni, conocido por su afición a Ford, también expresó su interés por el automovilismo y reveló que tiene planes de subirse a un auto de la categoría. Al ser consultado sobre esto, Dibu respondió con humor: "Le corro a Scaloni, quiero el Camaro (el de Alejandro)". Esta interacción resalta la camaradería entre los jugadores y su entrenador, así como su pasión compartida por el automovilismo.