Desmantelan banda familiar dedicada al narcotráfico en Córdoba: cuatro detenidos

En un importante operativo, cuatro individuos fueron arrestados en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, por su presunta participación en la venta de drogas en el barrio Alberdi. La intervención policial estuvo a cargo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que llevó a cabo el allanamiento en una vivienda ubicada en la calle Montevideo al 1200.

La investigación, según fuentes oficiales, reveló que la organización delictiva estaba compuesta por un padre, sus dos hijos y un amigo. Durante el procedimiento, se logró incautar un total de 1.012 dosis de cocaína y 211 de marihuana, así como dinero en efectivo, una balanza digital y otros elementos que son clave para la causa.

Los datos obtenidos a partir de la investigación indican que el padre, con antecedentes penales, utilizaba a sus hijos para la venta de estupefacientes. El hijo mayor y su amigo se encargaban de la comercialización de las drogas desde el interior de la vivienda, mientras que el hijo menor tenía la responsabilidad de realizar las entregas a domicilio.

El aviso que llevó a la detención de esta banda fue realizado por un vecino que se comunicó al Centro de Denuncias Anónimas (0800-888-8080), lo que permitió a las autoridades judiciales abrir el expediente correspondiente y reunir las pruebas necesarias para cerrar el lugar y proceder con las detenciones.

Luego del operativo, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Río Cuarto dispuso que los cuatro detenidos y la evidencia recolectada quedaran a disposición de la Justicia, enfrentando acusaciones por infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.