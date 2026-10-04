Caso Sebastián Ochoa: solicitan arresto de tres nuevos sospechosos tras el juicio

Buenos Aires, 4 octubre (NA) -- La familia de Sebastián Ochoa, un joven de 26 años asesinado el 19 de enero de 2024 por motochorros durante un robo en el partido bonaerense de José C. Paz, solicita la detención de otros tres sospechosos presuntamente involucrados en el crimen, tras las revelaciones de Hernán Bonda, condenado a prisión perpetua, durante el juicio.

Elisabet, madre de la víctima, se presentó en la Fiscalía N.º 19 del Departamento Judicial de San Martín para exigir que se investigue a los individuos mencionados por el autor del asesinato.

"La verdad que estoy cansada de promesas y ahora que ya están los nombres no sé qué están esperando", expresó la mujer.

Durante el juicio, Hernán Bonda y varios testigos indicaron que los otros participantes en el robo contra Ochoa son Matías Pizarro, Alexis Munitz y Maximiliano Saavedra, conocido como 'Pasita'.

"Ellos están en la causa desde el principio, pero cuando hicieron allanamientos no se encontraron pruebas. Sus nombres volvieron a aparecer ahora en el juicio. ¿A esta altura qué pruebas van a encontrar más que lo que dijo Bonda?", agregó la madre de Sebastián.

El caso

El 19 de enero de 2024, Sebastián Ochoa salió de su trabajo en una estación de servicio y fue perseguido por cuatro motochorros, que circulaban en dos motos robadas, a lo largo de nueve cuadras. Los delincuentes lo emboscaron y lo forzaron a descender de su rodado; la víctima no opuso resistencia y les entregó el vehículo, pero fue ejecutado por la espalda al intentar alejarse.

Ochoa trabajaba en una estación de servicio Shell y tenía un hijo de un año y ocho meses, mientras esperaba el nacimiento de su segunda hija.

Bonda fue condenado a la pena máxima por robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio agravado por alevosía, criminis causa y el concurso premeditado de dos o más personas. En contraste, Elías Fernández fue absuelto por el beneficio de la duda.

El único culpable ha apelado la condena al Tribunal de Casación, argumentando que se trató de un homicidio en ocasión de robo.