Japón manifiesta su descontento a EE.UU. por el arresto de un marine implicado en un asesinato

Buenos Aires, 4 octubre (NA) -- El gobierno de Japón ha expresado su enérgico descontento hacia Estados Unidos tras la detención de un marine estadounidense en Okinawa, acusado de asesinar y robar a una mujer japonesa, según informaron autoridades de ambos países.

El detenido ha sido identificado como Devin Jacob Ballard, de 20 años, quien forma parte de la Infantería de Marina y se encuentra asignado a la base aérea de Futenma. Está acusado de haber asesinado a Anna Yagi, de 39 años, en un hotel de la ciudad de Naha, además de robarle su billetera y una mochila. Según la Policía, el militar ha negado las acusaciones.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha calificado el incidente como un crimen "extremadamente brutal" y ha confirmado que Tokio ha presentado una protesta formal ante Washington. También exigió la máxima colaboración en la investigación y la implementación de medidas que eviten que episodios similares se repitan.

El embajador estadounidense en Japón, George Glass, expresó sus condolencias a los familiares de la víctima y aseguró que Estados Unidos está dispuesto a ofrecer plena cooperación a las autoridades japonesas durante el proceso de investigación.

De acuerdo con informes de medios japoneses, se han registrado imágenes de cámaras de seguridad que mostrarían al sospechoso ingresando al hotel junto con la víctima y saliendo posteriormente solo, llevando consigo pertenencias de la mujer.

Este caso ha reavivado tensiones en Okinawa, donde se encuentra una gran parte de las fuerzas militares estadounidenses desplegadas en Japón. Históricamente, la población local ha manifestado un fuerte rechazo a la presencia de bases norteamericanas, lo que ha generado diversas protestas.

Japón alberga aproximadamente a 54.000 efectivos estadounidenses, incluyendo alrededor de 18.000 marines, muchos de los cuales están estacionados en Okinawa, una isla estratégica para la alianza militar entre Tokio y Washington debido a su proximidad con China y Taiwán.

La presencia militar estadounidense en Okinawa ha ocasionado repetidas protestas por delitos cometidos por miembros de las fuerzas norteamericanas, así como reclamos relacionados con el ruido, la contaminación y la concentración de instalaciones militares en la isla.