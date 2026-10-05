El Mercado de Abasto: un ícono porteño que forjó la identidad de un barrio

FOTO: El Abasto está ubicado sobre la Avenida Corrientes y es un clásico de la ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires, 4 de octubre (NA) - A lo largo de casi un siglo, el Mercado de Abasto Proveedor se destacó como un centro clave para la comercialización de frutas, verduras y otros productos. Desde su inauguración en 1893 hasta su cierre en 1984, este edificio fue el epicentro de un área de Buenos Aires caracterizada por el trabajo, la inmigración, el comercio y el tango. Aunque décadas después se transformó en un centro comercial, su arquitectura monumental aún refleja esta rica historia.

El proyecto del mercado comenzó a gestarse a fines de la década de 1880, cuando la zona entre la plaza Miserere y Almagro aún era un área de quintas. En 1875, la sociedad Devoto Hermanos compró terrenos para construir un mercado que reubicara a los puesteros del Mercado Modelo, afectado por la apertura de la Avenida de Mayo. En 1889, la Municipalidad otorgó la concesión para edificar un establecimiento dedicado a la venta mayorista de productos.

La primera construcción se inició en 1890, y fue inaugurada en 1893. Diseñada por los arquitectos-ingenieros A. y D. Taglione, el mercado original era una estructura monumental de hierro, con componentes fabricados por los talleres Vasena. Este complejo contaba con doce naves paralelas, organizadas a través de calles interiores cubiertas y adoquinadas, pensadas para facilitar el movimiento de mercaderías y personas.

Sin embargo, el crecimiento de Buenos Aires pronto hizo que esta estructura resultara insuficiente. A partir de 1915, se comenzaron a estudiar opciones para su reemplazo y ampliación, y en 1921 se decidió avanzar con un nuevo edificio sobre la Avenida Corrientes. Tras diversos proyectos y demoras, el encargo fue asignado a los ingenieros José Luis Delpini y Raúl Bes y el arquitecto Victorio Sulcic.

Estos tres profesionales formarían una asociación clave en la arquitectura porteña, siendo también los responsables del diseño de la emblemática Bombonera, el estadio de Boca Juniors. En el Abasto, implementaron una concepción arquitectónica avanzada para su época, fundamentada en el hormigón armado, el hierro y el vidrio.

Las obras comenzaron en 1931 y el nuevo mercado fue inaugurado en 1934. Este edificio ocupaba alrededor de 58,000 metros cuadrados y estaba distribuido en cuatro plantas libres, divididas en cinco grandes naves. La nave central, más ancha y elevada, funcionaba como acceso principal, y las cubiertas abovedadas de hormigón armado incorporaban vidrio, lo que permitía una iluminación natural uniforme.

El diseño del edificio, que combinaba art deco con elementos de brutalismo, no solo buscaba una estética atractiva. También respondía a las nuevas necesidades de la ciudad, como el incremento del tránsito vehicular y la necesidad de espacios amplios y ventilados. El edificio incorporó escaleras mecánicas, montacargas y sistemas electromecánicos que facilitaban la apertura de los grandes ventanales de la fachada.

Los arcos que definen la imagen del Abasto sobre Corrientes son una de las expresiones más icónicas de esta intervención. El conjunto proyectado por Delpini, Sulcic y Bes se convirtió en un referente de la arquitectura porteña y uno de los ejemplos más significativos de la incorporación del hormigón armado en grandes construcciones urbanas.

En 1955, se filmó la película Mercado de Abasto dentro del mercado, dirigida por Lucas Demare y protagonizada por Pepe Arias y Tita Merello. El mercado continuó funcionando hasta el 14 de octubre de 1984, cuando sus actividades fueron trasladadas al Mercado Central de Buenos Aires, en Tapiales. Este cierre impactó fuertemente en el barrio, afectando comercios, depósitos y viviendas que dependían del movimiento del mercado, lo que llevó a un período de decadencia y abandono, reflejado en la canción Mañana en el Abasto de Sumo.

A pesar de este declive, el edificio fue declarado patrimonio cultural de la ciudad en 1985, lo que evitó su demolición. Tras varios proyectos fallidos y la crisis de El Hogar Obrero, que había adquirido los activos de la antigua sociedad propietaria, el grupo IRSA compró las acciones en 1995.

En enero de 1997, comenzaron las obras para transformar el antiguo mercado en un shopping, bajo la dirección de los estudios Manteola-Sánchez Gómez-Santos-Solsona-Salaberry, Benjamin Thompson Architects y Pfeifer-Zurdo. La intervención, que requirió una inversión de aproximadamente 120 millones de dólares, permitió recuperar gran parte de la monumentalidad del edificio, aunque también implicó la pérdida de secciones del antiguo mercado.

En 1998, se inauguró Abasto Shopping, con 120,000 metros cuadrados distribuidos en cinco niveles, más de 200 locales, un patio de comidas, un complejo de entretenimiento y la Plaza del Zorzal. Además, se recuperó la conexión con la estación Carlos Gardel del subterráneo, un enlace crucial para la integración del complejo con la ciudad.

El edificio cambió su función, pero mantuvo su estatus como referencia urbana. Su historia está íntimamente ligada al barrio que lleva su nombre, aunque oficialmente el área se distribuye entre Balvanera y Almagro. En este contexto, surge la figura de Carlos Gardel, quien creció en un entorno de conventillos, cafés y comercios. La memoria del Zorzal Criollo permanece viva en la calle Jean Jaurès, donde se ubica la casa que el cantante compró para su madre y que hoy alberga un museo. A pocos pasos, murales, bares y comercios mantienen viva la relación entre Gardel y el barrio.

A su vez, la identidad cultural del Abasto va más allá del tango, con teatros, centros culturales, restaurantes y una notable presencia de comunidades migrantes, especialmente peruanos, que coexisten en las calles alrededor del antiguo mercado. En este paisaje, la arquitectura se erige como un testimonio material de las transformaciones del barrio.