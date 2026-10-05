Clima en Salta: cómo estará el tiempo este lunes 5 de octubre

Este lunes 5 de octubre, el clima en Salta se caracteriza por un cielo cubierto con nubes. La temperatura actual es de 16°, con una sensación térmica de 16°. La humedad se encuentra en un 76%, lo que contribuye a una sensación de frescura en la mañana. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a una velocidad de 2.57 m/s desde el este.

En cuanto a las temperaturas del día, se prevé una mínima de 15° y una máxima de 24°. A lo largo de la jornada, se espera que el clima se mantenga mayormente nublado, sin probabilidades de lluvia significativas. La presión atmosférica se sitúa en 1012 hPa, lo que indica condiciones estables para la región.

De acuerdo con el pronóstico extendido, el martes 6 de octubre se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 25°, con posibilidad de lluvias ligeras. Para el miércoles 7, se espera un leve aumento en la temperatura, con mínimas de 14° y máximas de 29°, y un cielo parcialmente nublado. El jueves 8 y el viernes 9 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 14° y 21°, con lluvias ligeras pronosticadas.

En resumen, el clima en Salta para este lunes 5 de octubre se presenta fresco y nublado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la humedad y el viento leve.