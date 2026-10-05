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Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este lunes 5 de octubre

Este lunes 5 de octubre, Tucumán presenta lluvias moderadas y temperaturas que oscilarán entre 16° y 24°. La humedad es alta y se espera un día nublado.

05/10/2026 | 00:26Redacción Cadena 3

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Clima en Tucumán: lluvias y temperaturas para el 5 de octubre

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Este lunes 5 de octubre, el clima en Tucumán se caracteriza por lluvias moderadas, lo que afectará las actividades al aire libre. La temperatura actual es de 17°, con una sensación térmica similar. La humedad se encuentra en un 88%, lo que contribuye a una atmósfera bastante pesada.

La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a una velocidad de 1.54 m/s desde el sureste. La presión atmosférica se mantiene en 1012 hPa, lo que indica un ambiente estable, aunque con la presencia de precipitaciones.

En cuanto a las temperaturas para hoy, se espera una mínima de 16° y una máxima de 24°. Las lluvias continuarán a lo largo del día, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar preparados y tomar precauciones al salir.

Para los próximos días, el pronóstico indica un aumento gradual de las temperaturas. El martes 6 de octubre, la mínima será de 17° y la máxima alcanzará los 29°, con cielo nublado. El miércoles 7 de octubre, se prevé una mínima de 19° y una máxima de 33°, con posibilidad de lluvias ligeras. El jueves 8 de octubre, la mínima será de 18° y la máxima de 23°, con lluvias también. Finalmente, el viernes 9 de octubre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 21°, con lluvias ligeras.

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