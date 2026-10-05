Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este lunes 5 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en la provincia de Córdoba.

Ahora

En este momento, el cielo en Córdoba se encuentra cubierto por nubes densas, con una temperatura actual de 15°. La sensación térmica es de 15°, con una humedad del 81%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 5 m/s desde el noreste y la presión atmosférica se sitúa en 1014 hPa.

El clima hoy lunes 5 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 11° y una máxima de 25°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que pueden alcanzar los 5 m/s. La humedad se mantendrá alta, lo que contribuirá a una sensación de frescura durante la mañana y la tarde.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Córdoba mostrará variaciones. Para el martes 6 de octubre, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 24°, con cielo nublado. El miércoles 7 de octubre, se espera un aumento en la temperatura, con mínimas de 18° y máximas de 26°, aunque también se prevén lluvias moderadas. El jueves 8 de octubre, la temperatura mínima será de 16° y la máxima de 21°, con lluvias intensas. Finalmente, el viernes 9 de octubre, se espera una mínima de 13° y una máxima de 21°, con cielo nublado.