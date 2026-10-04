Córdoba enfrenta un inicio de semana con posibles lluvias y tormentas

Este lunes Córdoba se encontrará bajo condiciones climáticas inestables, después de un domingo marcado por precipitaciones en localidades del sur de la provincia. El Observatorio Hidro-Meteorológico informó que la persistencia de aire húmedo e inestable genera la posibilidad de lluvias y tormentas en diversas áreas, especialmente en el centro, oeste, noreste, norte y este de la provincia. También se esperan fenómenos en el sur y sudeste, aunque de manera dispersa.

Algunos de estos eventos climáticos podrían ser localmente fuertes, acompañados de abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas, granizo y actividad eléctrica. Se advirtió sobre la posibilidad de disminuciones de visibilidad y calzadas resbaladizas. Para la ciudad de Córdoba, se pronostica una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 24.

Las condiciones inestables continuarían el martes, especialmente en el sur de la provincia. Para ese día, se marca cielo parcialmente nublado en la Capital, con una mínima de 13 grados y una máxima de 26. El Observatorio Hidro-Meteorológico mantuvo vigente un alerta ante la posibilidad de tormentas localmente fuertes en distintas áreas, sobre todo en el centro, oeste, noroeste y norte.

El miércoles, se anticipa un regreso de la probabilidad de precipitaciones, con temperaturas que oscilarían entre los 14 y los 24 grados.