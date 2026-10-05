Chacarita logra un triunfo clave ante Patronato y se acerca a la salvación

Buenos Aires, 4 de octubre (NA) – Chacarita logró una victoria crucial al vencer 1-0 a Patronato en un encuentro determinante para su permanencia en la Primera Nacional, la segunda división del fútbol argentino.

Según informaron fuentes de la Agencia Noticias Argentinas, el gol del triunfo llegó en el cuarto minuto de descuento del segundo tiempo, gracias al delantero colombiano Mauricio Cuero.

Este triunfo permitió al equipo dirigido por Sergio Rondina reducir la diferencia a tres puntos con respecto a Patronato en la lucha por la permanencia. Actualmente, Chacarita ocupa el decimoséptimo lugar y continúa en la zona de descenso con 33 puntos, uno menos que el conjunto de Paraná, que se encuentra en la posición de salvación.

Por otro lado, Atlanta también se impuso en su visita a Atlético de Rafaela, manteniéndose en la lucha por los primeros puestos de la zona B, ocupando el tercer lugar con 55 unidades. En la zona A, Godoy Cruz superó a Los Andes por 2-1, alcanzando también el tercer puesto, con 56 puntos.

Chacarita sigue alimentando sus esperanzas de quedarse en la Primera Nacional, a pesar de una campaña decepcionante. Con esta victoria, logró sumar su segundo triunfo en los últimos tres partidos bajo la dirección de Rondina.

Después de un inicio complicado, donde no logró ganar en seis partidos, Chacarita se impuso 3-0 ante Quilmes hace tres fechas, aunque sufrió una derrota ante Colegiales en medio de esas actuaciones. La victoria ante Patronato fue considerada una "final" por la permanencia.

El gol decisivo fue agónico. En el cuarto minuto de descuento, Mauricio Cuero recibió un pase en el costado derecho del área grande, donde conectó la pelota con el empeine de su pie derecho, realizando un remate alto y potente que superó al arquero Alan Sosa.

Tras anotar, el delantero colombiano de 33 años celebró efusivamente, sacándose la camiseta mientras corría hacia el córner, brindando un respiro al equipo que sigue soñando con la permanencia. A pesar de haber comenzado el año con la meta de ascender, Chacarita está a un punto de salir de la zona roja, con cuatro fechas por disputarse.

Los próximos encuentros del equipo de Rondina serán contra Almagro, Deportivo Maipú, Temperley y Nueva Chicago, cerrando el año en casa en un clásico que podría ser decisivo para ambos clubes.