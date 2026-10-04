Rosario actualizó la regulación de los gimnasios: los nuevos requisitos para funcionar

FOTO: La ordenanza reemplaza una normativa vigente de 1990 e incorpora nuevas exigencias para habilitación

El Concejo Municipal de Rosario aprobó una nueva ordenanza que actualiza las condiciones para la habilitación, funcionamiento, control y fiscalización de los gimnasios comerciales de la ciudad.

La iniciativa, impulsada por el concejal Fabricio Fiatti, reemplaza la Ordenanza 4.991 de 1990 y alcanza a los establecimientos cubiertos o semicubiertos destinados a la enseñanza o práctica de actividades físicas, deportivas y de fortalecimiento muscular con fines comerciales.

Entre los principales cambios aparece la obligación de contar con un director técnico general, que estará a cargo de la planificación de las actividades. Podrán ocupar ese rol quienes tengan título de grado en Kinesiología, Profesorado de Educación Física o una formación afín. Para actividades específicas homologadas también podrán considerarse acreditaciones emitidas por federaciones, colegios profesionales o resoluciones ministeriales.

La normativa también contempla la figura de auxiliares técnicos por disciplina, que deberán acreditar una formación mínima de 75 horas cátedra y contar con el correspondiente visado de la Secretaría de Deporte y Turismo municipal.

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Más exigencias en seguridad y salud

Todos los gimnasios deberán contar con cobertura médica para el personal y los asistentes, seguro de responsabilidad civil, botiquín de primeros auxilios, puesto de hidratación, dispenser de agua y un espacio destinado a ejercicios de flexibilidad.

Además, todo el personal que tenga contacto con los concurrentes deberá estar capacitado en primeros auxilios y técnicas de reanimación cardiopulmonar. Durante todo el horario de funcionamiento tendrá que haber al menos una persona capacitada en RCP y primeros auxilios.

En los establecimientos con una afluencia diaria superior a 1.000 personas se exigirá también capacitación para el uso de desfibrilador externo automático, de acuerdo con la normativa vigente.

En cuanto a las condiciones edilicias, se deberán presentar croquis o planos del inmueble y cumplir con requisitos de iluminación, ventilación y sanitarios. Los gimnasios de menos de 120 metros cuadrados que no puedan realizar determinadas adecuaciones podrán incorporar barrales de apoyo en los baños existentes, siempre que exista una fundamentación profesional.

También se exigirá un informe de aislamiento acústico cuando el establecimiento sea lindero con centros de salud con internación o residencias para adultos mayores.

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Aptitud física y consentimiento informado

Otro de los puntos centrales es que tanto instructores como usuarios deberán presentar anualmente una declaración jurada de aptitud física.

Cuando una persona tenga una patología o condición de salud que pueda resultar incompatible con la actividad que realiza, deberá presentar además un certificado médico firmado por un profesional matriculado.

La ordenanza también incorpora el consentimiento libre e informado para quienes practiquen actividades en los gimnasios. Los usuarios deberán recibir información sobre los beneficios, riesgos y medidas de prevención vinculadas con la práctica. En el caso de menores de edad, deberá intervenir su representante legal.

Los establecimientos tendrán que exhibir en forma accesible la habilitación del local, la cobertura médica, los títulos y antecedentes de los profesionales y las actividades autorizadas con sus respectivos horarios.

Por último, se prohíbe la venta o suministro de medicamentos, estimulantes, anabólicos, determinados productos nutricionales de prestación farmacológica y bebidas alcohólicas. También se impide la indicación de planes nutricionales salvo que el gimnasio cuente con un profesional con título de grado habilitante en Nutrición.

Con la aprobación de esta ordenanza, Rosario reemplaza una regulación que tenía más de tres décadas y suma nuevas condiciones vinculadas con la seguridad, la formación del personal y el cuidado de quienes asisten a los gimnasios.