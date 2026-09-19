El calor reactiva los gimnasios: cuánto cuesta entrenar para llegar bien al verano

FOTO: Con los primeros calores, crecen las consultas en los gimnasios de Córdoba. (Foto: ilustrativa)

La llegada de la primavera y el aumento de las temperaturas impulsaron las consultas y las clases de prueba en los gimnasios de Córdoba. Muchas personas retoman la actividad física con la intención de sentirse y verse mejor antes de las vacaciones.

Federico Carreño, profesor de Educación Física y dueño de un gimnasio, explicó a Cadena 3 que el movimiento también se observa en parques y otros espacios abiertos, donde más personas salen a caminar o realizan actividades recreativas.

"Con los primeros días de calor y más horas de sol, es notorio el aumento de gente que empieza a entrenar o recupera el hábito de moverse", indicó.

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Según Carreño, en esta época del año crece la cantidad de consultas por clases y planes de entrenamiento, al igual que el número de personas que se animan a realizar una prueba. "La llegada de fin de año y de las vacaciones motiva a la gente a terminar el año de una mejor manera", afirmó.

Sin embargo, advirtió que los resultados no son inmediatos y remarcó la importancia de sostener la actividad durante todo el año. "Lo ideal siempre es tratar de ser constante, porque es difícil lograr en tres meses lo que no se trabajó durante un año", señaló.

En cuanto a los precios, detalló que en su gimnasio el abono mensual cuesta $70.000. Con un pase trimestral, el valor se reduce a $60.000 por mes, mientras que el plan semestral incluye un mes adicional sin cargo y deja la cuota mensual en $55.000.

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Informe de Emanuel Manitta.