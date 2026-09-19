FOTO: Un año de la tragedia de Lara, Brenda y Morena: recordando un engaño que terminó en horror

Este día marca el primer aniversario de las desapariciones de Morena Verdi (21 años), Brenda del Castillo (20 años) y Lara Morena Gutiérrez (15 años) en Florencio Varela. Las jóvenes fueron víctimas de un engaño que las llevó a una fiesta donde les prometieron 300 dólares, pero en su lugar sufrieron torturas y fueron asesinadas en un contexto vinculado al narcotráfico.

La noche del viernes 19 de septiembre de 2025, cámaras de seguridad captaron a las tres adolescentes subiendo a una camioneta Chevrolet Tracker blanca en la rotonda de La Tablada. Posteriormente, fueron trasladadas a una casa en Chañar 702, en el barrio Villa Vatteone.

Se presume que en las primeras horas del sábado 20 de septiembre, las jóvenes fueron sometidas a torturas para que revelaran la ubicación de una droga que, según se informa, una de ellas había robado. Luego de esto, fueron asesinadas.

Las denuncias sobre su desaparición se realizaron al día siguiente, dando inicio a una investigación y a la difusión de los rostros de las víctimas. Sin embargo, el tiempo había jugado en contra, ya que sus cuerpos fueron hallados enterrados en el patio de la misma casa el miércoles 24 de septiembre, en avanzado estado de descomposición. La comunidad se llenó de dolor, incertidumbre y enojo ante la situación.

Para conmemorar este trágico evento, este sábado se llevarán a cabo diversos homenajes. A las 16:00, se realizará un corte en la rotonda de La Tablada, seguido de una reunión a las 20:00 en el cruce de La Quila y Crovara. A partir de las 21:30, se iniciará una peregrinación con velas, recorriendo el mismo trayecto que siguió la camioneta que trasladó a las víctimas, según confirmaron fuentes de la Agencia Noticias Argentinas.

Por último, a medianoche, se llevará a cabo la presentación de un mural en la rotonda y la suelta de globos en memoria de las jóvenes. Aunque se habían planeado eventos para el domingo, el mal tiempo obligó a adelantar todos los homenajes al sábado.