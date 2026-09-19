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Tensiones en aumento: Rusia critica a Japón y convoca al Reino Unido por su apoyo a Ucrania

Rusia ha solicitado a Japón el retiro de sistemas Typhoon estadounidenses y ha convocado a la diplomática británica por el incremento de armas enviadas a Ucrania, intensificando la tensión internacional.

19/09/2026 | 08:30Redacción Cadena 3

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María Zakharova

FOTO: María Zakharova

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Rusia ha exigido la retirada de los sistemas Typhoon estadounidenses de Japón, según lo declarado por María Zakharova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Esta solicitud se produce en medio de crecientes tensiones en la región, donde el 3 de septiembre se envió una nota de protesta a las autoridades japonesas en Moscú y Tokio debido al despliegue de estos sistemas en la isla de Kyushu.

Zakharova detalló que estos lanzadores, diseñados para misiles de alcance intermedio y más corto, son inaceptables en territorio japonés. Afirmó que Japón debe reconocer los resultados de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en lo que respecta a las disputas territoriales sobre las islas Kuriles del Sur, y debe detener su camino hacia la remilitarización.

El 1 de septiembre, durante una conferencia de prensa en el Foro Económico Oriental en Vladivostok, Zakharova reiteró que el despliegue de armamento de este tipo en Japón es una amenaza para la seguridad de Rusia, y que cualquier justificación relacionada con ejercicios militares no es válida.

Lectura rápida

¿Qué exige Rusia a Japón?
Rusia exige el retiro de los sistemas Typhoon estadounidenses desplegados en Japón.

¿Quién es la portavoz de Rusia?
María Zakharova es la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia.

¿Qué hizo el Reino Unido que provocó la convocatoria?
El Reino Unido aumentó el suministro de armas a Ucrania, lo que llevó a Rusia a convocar a su diplomática.

¿Qué apoyo financiero recibió Ucrania?
Ucrania recibió 3.300 millones de euros de la Unión Europea para sus necesidades de defensa.

¿Qué advierte Rusia sobre el Reino Unido?
Rusia advirtió que cualquier instalación militar británica en Ucrania será considerada un objetivo legítimo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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