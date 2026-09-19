Rusia ha exigido la retirada de los sistemas Typhoon estadounidenses de Japón, según lo declarado por María Zakharova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Esta solicitud se produce en medio de crecientes tensiones en la región, donde el 3 de septiembre se envió una nota de protesta a las autoridades japonesas en Moscú y Tokio debido al despliegue de estos sistemas en la isla de Kyushu.

Zakharova detalló que estos lanzadores, diseñados para misiles de alcance intermedio y más corto, son inaceptables en territorio japonés. Afirmó que Japón debe reconocer los resultados de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en lo que respecta a las disputas territoriales sobre las islas Kuriles del Sur, y debe detener su camino hacia la remilitarización.

El 1 de septiembre, durante una conferencia de prensa en el Foro Económico Oriental en Vladivostok, Zakharova reiteró que el despliegue de armamento de este tipo en Japón es una amenaza para la seguridad de Rusia, y que cualquier justificación relacionada con ejercicios militares no es válida.