La situación del petróleo: Trump y Xi, un delicado equilibrio en tiempos de guerra

WASHINGTON (AP) — Podría ser mucho peor. Cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó su guerra contra Irán a finales de febrero, los analistas del sector energético alertaron sobre la posibilidad de que los precios del petróleo se duplicaran en caso de un conflicto prolongado. Ante esta situación, instaron a inversionistas y conductores a prepararse para un viaje incierto.

El conflicto sigue vigente y el precio del petróleo continúa mostrando volatilidad. Sin embargo, las proyecciones más alarmantes aún no se han materializado a seis meses del inicio de un enfrentamiento que no parece tener fin. Durante este tiempo, el presidente de China, Xi Jinping, quien visitará Washington la próxima semana, podría argumentar que el mundo debería agradecer a su estrategia energética.

No está claro si la cuestión de Irán se abordará en la visita, que se da en un momento en que el Partido Republicano de Trump enfrenta presiones de votantes por el aumento de los combustibles, y cuando la seguridad energética de China se ve cada vez más desafiada por la prolongación del conflicto en Oriente Medio. Trump, que ha tratado de mantener una frágil tregua comercial con Beijing, ha sido cauteloso en sus declaraciones sobre las diferencias con Xi respecto a la relación de China con Irán.

"Hemos estado aprovechándonos de Beijing de una manera extraña", comentó Rosemary Kelanic, directora del programa de Oriente Medio en Defense Priorities, un centro de estudios de Washington. "China lo hace porque entiende que va en el tren que Trump está conduciendo hacia un precipicio. Si los precios del petróleo suben mucho, eso perjudica a la economía global. Si perjudica a la economía global, los perjudica a ellos".

Beijing ha invertido años y miles de millones de dólares para acumular la mayor reserva de petróleo del mundo, con aproximadamente 1.400 millones de barriles a finales del año pasado, según estimaciones de la Administración de Información Energética de Estados Unidos. Para protegerse de los riesgos de suministro externo, Xi ha convertido la autosuficiencia energética en parte del último plan quinquenal nacional.

El acceso a sus vastas reservas ha permitido a China, que es el segundo mayor consumidor de petróleo del mundo y el principal comprador de Irán, reducir drásticamente las importaciones de crudo tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel y el cierre de facto del estrecho de Ormuz por parte de Teherán. Este movimiento también se ha visto favorecido por el giro hacia los vehículos eléctricos y otras alternativas energéticas.

La disminución de las importaciones de China ha contribuido a aliviar la demanda global, moderando así los efectos alcistas sobre los precios para Estados Unidos, Europa y el resto del mundo. "Los chinos merecen reconocimiento", afirmó Mark Montgomery, contralmirante retirado de la Marina de Estados Unidos y analista en la Foundation for Defense of Democracies. "Hicieron en 10 años lo que a nosotros nos tomó 25 después de la crisis petrolera de 1973: construir realmente una especie de reserva estratégica de petróleo que permitiera capear esta situación".

No obstante, esta resiliencia enfrenta nuevos desafíos. Los ataques recientes de milicias respaldadas por Irán han llevado a Arabia Saudí a cerrar temporalmente un oleoducto clave que transporta crudo hacia puertos en el mar Rojo. Los rebeldes hutíes de Yemen han tomado dos islas estratégicas en el sur del mar Rojo, lo que refuerza su capacidad para interrumpir una ruta marítima esencial.

Las conversaciones sobre la reapertura del estrecho de Ormuz también se han suspendido, afectando las proyecciones de los analistas. Bank of America anticipó que el petróleo alcanzará los 83 dólares por barril en la segunda mitad del año, aunque advirtieron que si la violencia se intensifica, el precio podría escalar entre 95 y 120 dólares, e incluso hasta 150 dólares en caso de daños a la infraestructura energética.

El crudo Brent promedió 69 dólares por barril el año pasado y actualmente se sitúa cerca de 100 dólares. En abril, el Brent alcanzó un pico temporal de 126 dólares. La manera en que China ha manejado la volatilidad del mercado petrolero durante la guerra de Trump es considerada una validación del enfoque de Xi hacia la autosuficiencia.

Se espera que la guerra en Irán y su impacto en la economía global sean temas centrales en la cumbre entre Trump y Xi. Sin embargo, las perspectivas de un avance significativo parecen escasas. La Casa Blanca ha enfrentado resistencia al instar a Beijing a usar su influencia económica para presionar a Irán a poner fin al conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz.

Los funcionarios chinos han expresado su oposición a la guerra de Estados Unidos y han mostrado irritación por las amenazas recientes del gobierno de intensificar la presión económica sobre naciones que aún comercian con Irán. Los analistas sostienen que la acumulación de reservas de petróleo por parte de China no fue un acto altruista, sino una estrategia ante posibles conflictos, como la posible acción militar en Taiwán.

Los líderes de ambas naciones se reunieron en Beijing hace cuatro meses y podrían volver a hacerlo en otras dos ocasiones más este año. Tras las conversaciones de mayo, Trump afirmó que Xi coincidió en que un Irán con armas nucleares es una mala idea y que el estrecho de Ormuz debía reabrirse. Sin embargo, los funcionarios chinos no confirmaron ni desmintieron esta versión.

El gobierno de Estados Unidos también ha advertido a China sobre no apoyar a Irán en su esfuerzo bélico. No obstante, Trump minimizó un informe que indicaba que entidades chinas habrían proporcionado a Teherán imágenes satelitales antes de un ataque que resultó en la muerte de soldados estadounidenses.

"Ya sabe, cuando dicen que China nos espía, yo digo que tienen razón, y que nosotros también los espiamos a ellos", comentó Trump a la prensa.

Al inicio del conflicto, Trump calificó la situación como una "pequeña excursión" que duraría unas semanas, y ha pronosticado repetidamente que los precios del petróleo caerán rápidamente al finalizar el conflicto. A menos de tres meses de iniciado, declaró que "todos estaban equivocados" respecto a las proyecciones alarmantes de precios que no se cumplieron.

La Casa Blanca no ha respondido a las preguntas sobre si Trump atribuye a China el haber evitado que los precios del petróleo alcanzaran niveles extremos. Sin embargo, analistas energéticos sostienen que la drástica reducción de las importaciones de Beijing ha sido fundamental para moderar los precios desde el inicio del conflicto, con importaciones chinas promediando 8,1 millones de barriles diarios en el segundo trimestre, un 32% menos que en los primeros tres meses del año.

"Es notable cómo China gestionó el mercado", afirmó Michael Lynch, presidente de Strategic Energy and Economic Research. "No entraron en pánico y, al recurrir a sus reservas, mantuvieron el precio bajo para todos".