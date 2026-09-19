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Perrone y Morelli enfrentan un desafío en la clasificación del GP de Austria de Moto3

Los argentinos deberán protagonizar buenas remontadas si quieren subirse al podio en el Red Bull Ring.

19/09/2026 | 10:13Redacción Cadena 3

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Perrone quedó cerca del top 10 en la clasificación.

FOTO: Perrone quedó cerca del top 10 en la clasificación.

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Los argentinos Valentín Perrone y Marco Morelli (ambos de KTM) enfrentaron una difícil clasificación en el Gran Premio de Austria de Moto 3, logrando el duodécimo y el vigésimo tercer puesto respectivamente para la largada de la carrera programada para este domingo.

Perrone marcó un tiempo de 1:40,764, quedando a 1,180 segundos del poleman, el español Brian Uriarte (KTM). Por su parte, Morelli giró en 1:41,260, finalizando muy por detrás de su compatriota.

Ambos pilotos argentinos necesitarán realizar una destacada remontada en la carrera si aspiran a alcanzar el podio. Perrone no pudo igualar su desempeño del año anterior en este circuito, donde había conseguido una histórica pole position. Durante la práctica clasificatoria del viernes, el argentino sufrió un fuerte choque, aunque se recuperó sin mayores problemas.

A pesar de la complicada clasificación en el Red Bull Ring, tanto Perrone como Morelli están teniendo una excelente temporada en la categoría. Morelli se encuentra en el quinto lugar del campeonato con 138 puntos, seguido por Perrone con 114 unidades. Ambos han logrado subirse al podio en varias ocasiones en lo que va de la temporada 2026.

No obstante, los pilotos argentinos están bastante alejados del líder del campeonato, el español Máximo Quiles (KTM), quien ha ganado en ocho de las 14 fechas disputadas y lidera con más de 100 puntos de ventaja sobre su compatriota David Almansa (KTM), que ocupa el segundo lugar.

La actividad en Moto 3 en Austria proseguirá con la carrera principal, programada para las 6 de la mañana de este domingo.

Lectura rápida

¿Qué pilotos argentinos compiten en el GP de Austria?
Valentín Perrone y Marco Morelli son los representantes argentinos en la categoría Moto3.

¿Qué posiciones obtuvieron en la clasificación?
Perrone quedó duodécimo y Morelli vigésimo tercero en la clasificación del GP de Austria.

¿Cuál fue el tiempo de Perrone en la clasificación?
El tiempo de Perrone fue de 1:40,764.

¿Cuándo es la carrera principal?
La carrera principal está programada para las 6 de la mañana del domingo.

¿Cómo va la temporada de los pilotos argentinos?
Ambos pilotos están teniendo una buena temporada, con Morelli en quinto lugar y Perrone en sexto en el campeonato.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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