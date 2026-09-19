¿Hay razas de perros peligrosas? Una etóloga puso el foco en la educación y el rol de los dueños

FOTO: Preocupación por ataques de perros a niños en Córdoba: expertos analizan la situación actual

La etóloga y educadora canina Andrea Pronello cuestionó la denominación de perros "potencialmente peligrosos" y planteó que la prevención de ataques debe incluir la formación de sus responsables, la socialización de los animales y el conocimiento de las características de cada raza.

"Lo peligroso es no estar preparado para educar un perro", sostuvo en diálogo con Cadena 3, en medio del debate por los ataques registrados en Córdoba. A su entender, esa clasificación instala prejuicios sobre determinadas razas y deja afuera a otros animales de gran tamaño, incluidos los mestizos.

Pronello recomendó que, antes de incorporar un perro al hogar, las personas se informen sobre sus características y necesidades. "La genética nunca es casualidad", afirmó, y explicó que aporta información sobre el temperamento, más allá del tamaño del animal.

La entrevistada vinculó la necesidad de educación con los cambios en la convivencia entre personas y mascotas. Señaló que los perros ocupan un lugar cada vez más cercano dentro de las familias y que esa relación exige preparación de todos sus integrantes.

"El perro es parte de la familia, vive con la familia, duerme con los niños", describió. Según planteó, esa cercanía obliga a los responsables a conocer tanto las particularidades de cada raza como el comportamiento canino en general, incluso cuando se trata de animales pequeños.

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En ese sentido, aconsejó consultar con un adiestrador desde que el perro es cachorro y trabajar en su socialización con personas y otros animales. "La educación temprana en todos los perros es fundamental", enfatizó.

Consultada sobre si desaconsejaría alguna raza para familias con niños, no señaló una en particular e insistió en la importancia de informarse y educar a los integrantes del hogar. También planteó que los adultos deben enseñar a sus hijos cómo relacionarse con los animales.

Pronello advirtió que acercarse a acariciar a un perro desconocido solo porque resulta atractivo supone ignorar cómo puede reaccionar. "Todos tenemos que volvernos a educar", expresó.

Además, sostuvo que quienes quieran preparar perros para defensa deben recurrir a entrenadores especializados. Remarcó que esa tarea requiere conocimientos específicos y debe acompañarse con socialización y formación de las personas que conviven con el animal.

Sobre el final, se manifestó en contra de la humanización de las mascotas. "El perro es perro. Nosotros no podemos humanizar un perro", afirmó, y pidió respetar su condición y sus necesidades.

"Su condición de perro es lo que nos da la alegría de compartir con él", sostuvo. Para la educadora, la convivencia debe permitir que el animal se integre a la vida familiar sin dejar de ser perro.

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Informe de Lucía González.