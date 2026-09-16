Fallo por Trinidad: vuelven a pedir que se prohíba la cría de perros peligrosos en Córdoba

FOTO: Vuelven a pedir que se prohíba la cría de perros peligrosos en Córdoba tras el caso Trinidad.

La condena a ocho años de prisión para el dueño de los dogos que mataron a Trinidad Ballesteros en Córdoba reavivó el debate sobre la tenencia responsable y la regulación de los perros considerados potencialmente peligrosos.

El exlegislador provincial Rodrigo Agrelo respaldó la decisión judicial e insistió en la necesidad de prohibir la cría y compraventa de estos animales, además de implementar un plan sistemático de castración.

"Lamentablemente, esto ratifica nuestra posición", afirmó Agrelo en diálogo con Cadena 3. A su entender, la sentencia determinó que el ataque ocurrido en 2023 no fue un accidente, debido a que el condenado conocía el peligro que representaban los animales y ya había recibido sanciones.

"Si esta persona hubiera cometido la misma irresponsabilidad con un perro de menor porte, más chico y con menos fuerza, quizás no estaríamos hablando de esto. La irresponsabilidad va atada a un tipo de animal que, por su fuerza, mordida y peso, tiene una peligrosidad potencial enorme", sostuvo.

Agrelo recordó que los dos dogos escaparon, encontraron a Trinidad mientras caminaba con su mascota y la atacaron. Un vecino intervino para defenderla y mató a los animales con un cuchillo. "Estamos poniendo dentro de nuestras casas un peligro que se puede volver contra nosotros mismos y también salir a la calle contra terceros", advirtió.

El dirigente sostuvo que durante este año se registraron en Córdoba cuatro muertes de niños y 12 ataques vinculados con perros potencialmente peligrosos. A partir de esos datos, consideró necesario avanzar con medidas que apunten al origen del problema.

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"La multiplicación ilimitada de estos animales hace que también se incrementen las posibilidades de que ocurran ataques. Hay que reducir la población, prohibir la cría y la compraventa y castrar sistemáticamente", planteó.

Agrelo aclaró que una política de esas características no ofrecería resultados inmediatos. "Quien promete que esto se va a solucionar de un día para el otro está mintiendo", señaló.

También se refirió a la utilización de estos perros como una herramienta de protección frente a la inseguridad. En ese sentido, alertó sobre el riesgo de que los animales ataquen a las mismas personas que deberían resguardar. "Pongo a cuidar a los míos a un animal que puede atacar a los míos. La inseguridad muchas veces nos lleva a extremos que no hubiéramos pensado, pero esas medidas se pueden volver contra nosotros", expresó.

El exlegislador reconoció que la discusión puede afectar la sensibilidad de quienes defienden a los animales, aunque remarcó que debe prevalecer la responsabilidad de los propietarios. "Esto no puede seguir así. Vamos a continuar teniendo estos problemas porque hay muchos animales de este tipo sueltos y dando vueltas", afirmó.

Finalmente, Agrelo se mostró escéptico ante la posibilidad de que una revisión judicial modifique la calificación de homicidio simple con dolo eventual aplicada en el caso. "Aún habría que conocer los fundamentos, pero las conductas anteriores al hecho hablan de la intención del condenado. Ya había sido advertido y sancionado. Esa conducta previa indica que despreció el resultado", concluyó.

Entrevista de Miguel Clariá y Luis Fernández Echegaray.