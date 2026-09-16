Explotó la demanda hotelera en Córdoba por el Papa León: prevén una ocupación sin precedentes
Con consultas y reservas en alza, el sector hotelero anticipa un colapso positivo de las plazas. Advierten que la capacidad formal será insuficiente para albergar a los peregrinos.
16/09/2026 | 08:09Redacción Cadena 3
FOTO: Expectativa en Argentina por la visita papal.
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Radioinforme 3
La confirmación de la visita del Papa León a Córdoba desató un estallido en la demanda de alojamiento que promete desbordar la capacidad instalada de la provincia.
Al concentrarse la agenda del Sumo Pontífice en solo dos puntos del país —Córdoba y Buenos Aires—, las proyecciones que estiman la llegada de más de un millón de personas encendieron de inmediato los motores del sector turístico y de servicios.
El presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de Córdoba, Guillermo Natali, confirmó la magnitud del fenómeno y anticipó un escenario de ocupación plena en toda la región.
"La verdad que sí. Hay expectativa y consultas, y ya están comenzando a entrar reservas de distintos lugares", dijo.
El dirigente remarcó que la concentración del itinerario papal multiplicará la presión sobre la infraestructura local, a diferencia de lo ocurrido en 1987 con Juan Pablo II, cuando la comitiva recorrió diez ciudades argentinas. "En la anterior visita el Papa visitó 10 ciudades y esta vez solo dos, que son Córdoba y Buenos Aires. Se calcula que va a venir un millón de personas", sostuvo.
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Frente a esta marea turística, Natali advirtió que la oferta hotelera tradicional resultará totalmente insuficiente. La capital provincial cuenta con aproximadamente 10.000 plazas, mientras que en todo el territorio cordobés la cifra ronda las 500.000, por lo que el esquema requerirá indispensablemente del apoyo de alojamientos extraordinarios organizados por la Iglesia en colegios y hogares.
Respecto al impacto económico y la actualización de los valores de hospedaje frente a semejante nivel de demanda, el titular de la entidad explicó que las tarifas se ajustarán bajo las reglas lógicas del mercado turístico global. "Los precios son por oferta y demanda. Seguramente eso cada establecimiento verá su posibilidad y su tarifa. Es como en cualquier ciudad del mundo en temporada alta y temporada baja".
Aunque resta la oficialización del cronograma, se prevé que la agenda del Papa León en la capital incluya una misa multitudinaria en el predio de FAdeA, un recorrido en papamóvil por el centro de la ciudad y actividades en la Catedral.
Lectura rápida
¿Qué evento generó un aumento en la demanda de alojamiento en Córdoba? La visita del Papa León a Córdoba desató un gran aumento en la demanda de alojamiento.
¿Quién es el presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de Córdoba? El presidente es Guillermo Natali.
¿Cuántas personas se estima que llegarán a Córdoba para la visita del Papa? Se estima que llegarán más de un millón de personas.
¿Qué infraestructura se verá afectada por la llegada del Papa? La infraestructura hotelera y de servicios en Córdoba se verá afectada debido a la alta demanda.
¿Qué actividades se prevén en la agenda del Papa en Córdoba? Se prevé una misa multitudinaria en el predio de FAdeA, un recorrido en papamóvil y actividades en la Catedral.