Explotó la demanda hotelera en Córdoba por el Papa León: prevén una ocupación sin precedentes

La confirmación de la visita del Papa León a Córdoba desató un estallido en la demanda de alojamiento que promete desbordar la capacidad instalada de la provincia.

Al concentrarse la agenda del Sumo Pontífice en solo dos puntos del país —Córdoba y Buenos Aires—, las proyecciones que estiman la llegada de más de un millón de personas encendieron de inmediato los motores del sector turístico y de servicios.

El presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de Córdoba, Guillermo Natali, confirmó la magnitud del fenómeno y anticipó un escenario de ocupación plena en toda la región.

"La verdad que sí. Hay expectativa y consultas, y ya están comenzando a entrar reservas de distintos lugares", dijo.

El dirigente remarcó que la concentración del itinerario papal multiplicará la presión sobre la infraestructura local, a diferencia de lo ocurrido en 1987 con Juan Pablo II, cuando la comitiva recorrió diez ciudades argentinas. "En la anterior visita el Papa visitó 10 ciudades y esta vez solo dos, que son Córdoba y Buenos Aires. Se calcula que va a venir un millón de personas", sostuvo.

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Frente a esta marea turística, Natali advirtió que la oferta hotelera tradicional resultará totalmente insuficiente. La capital provincial cuenta con aproximadamente 10.000 plazas, mientras que en todo el territorio cordobés la cifra ronda las 500.000, por lo que el esquema requerirá indispensablemente del apoyo de alojamientos extraordinarios organizados por la Iglesia en colegios y hogares.

Respecto al impacto económico y la actualización de los valores de hospedaje frente a semejante nivel de demanda, el titular de la entidad explicó que las tarifas se ajustarán bajo las reglas lógicas del mercado turístico global. "Los precios son por oferta y demanda. Seguramente eso cada establecimiento verá su posibilidad y su tarifa. Es como en cualquier ciudad del mundo en temporada alta y temporada baja".

Aunque resta la oficialización del cronograma, se prevé que la agenda del Papa León en la capital incluya una misa multitudinaria en el predio de FAdeA, un recorrido en papamóvil por el centro de la ciudad y actividades en la Catedral.