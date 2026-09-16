Manu Ginóbili destacó la apertura de los Juegos Suramericanos: "Me pareció muy buena"

Manu Ginóbili se sumó a las repercusiones que dejó la ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, realizada el sábado en el Monumento Nacional a la Bandera de Rosario. El exbasquetbolista bahiense destacó el espectáculo que combinó música, danza, teatro y tecnología, con más de 100 artistas en escena.

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“Me pareció muy buena la ceremonia de inauguración de los Juegos Suramericanos en Rosario. ¡Felicitaciones a los que fueron parte!”, escribió Ginóbili en sus redes sociales. El exjugador de la Selección argentina aclaró, además, que vio la ceremonia en diferido. La apertura tuvo como protagonistas musicales a artistas como Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Juan Carlos Baglietto, Luck Ra, Cacho Deicas y Valentino Merlo.

Ginóbili, de 49 años, es una de las figuras más importantes de la historia del básquet argentino: fue campeón olímpico con la Selección en Atenas 2004 y obtuvo cuatro títulos de la NBA con San Antonio Spurs. También ganó una medalla de bronce en Pekín 2008 y fue integrante de la denominada Generación Dorada.