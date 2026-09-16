Manu Ginóbili destacó la apertura de los Juegos Suramericanos: "Me pareció muy buena"
El exbasquetbolista argentino compartió su opinión sobre el espectáculo realizado en el Monumento Nacional a la Bandera y felicitó a quienes participaron de la puesta en escena.
16/09/2026 | 07:58Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Manu Ginóbili, estrella del básquet.
Manu Ginóbili se sumó a las repercusiones que dejó la ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, realizada el sábado en el Monumento Nacional a la Bandera de Rosario. El exbasquetbolista bahiense destacó el espectáculo que combinó música, danza, teatro y tecnología, con más de 100 artistas en escena.
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El músico dialogó con Cadena 3 Rosario y contó cómo vivió la ceremonia en el Monumento, los detalles técnicos del espectáculo y su próximo show junto a Lito Vitale.
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“Me pareció muy buena la ceremonia de inauguración de los Juegos Suramericanos en Rosario. ¡Felicitaciones a los que fueron parte!”, escribió Ginóbili en sus redes sociales. El exjugador de la Selección argentina aclaró, además, que vio la ceremonia en diferido. La apertura tuvo como protagonistas musicales a artistas como Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Juan Carlos Baglietto, Luck Ra, Cacho Deicas y Valentino Merlo.
Ginóbili, de 49 años, es una de las figuras más importantes de la historia del básquet argentino: fue campeón olímpico con la Selección en Atenas 2004 y obtuvo cuatro títulos de la NBA con San Antonio Spurs. También ganó una medalla de bronce en Pekín 2008 y fue integrante de la denominada Generación Dorada.
Lectura rápida
1. ¿Quién destacó la ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos?
Manu Ginóbili destacó la ceremonia inaugural.
2. ¿Dónde se realizó la ceremonia?
La ceremonia se realizó en el Monumento Nacional a la Bandera de Rosario.
3. ¿Qué tipo de espectáculo se presentó?
Se presentó un espectáculo que combinó música, danza, teatro y tecnología, con más de 100 artistas.
4. ¿Qué artistas participaron en la apertura?
Participaron artistas como Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Juan Carlos Baglietto, Luck Ra, Cacho Deicas y Valentino Merlo.
5. ¿Qué logros tiene Manu Ginóbili en su carrera?
Ginóbili fue campeón olímpico en Atenas 2004, ganó cuatro títulos de la NBA y una medalla de bronce en Pekín 2008.