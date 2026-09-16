FOTO: Día Internacional de la Capa de Ozono: un llamado a la acción global por el medio ambiente

Buenos Aires, 16 de septiembre (NA) -- La capa de ozono es una franja frágil de gas que protege la Tierra de los efectos nocivos de los rayos solares, contribuyendo así a preservar la vida en el planeta. En 1994, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, en conmemoración de la firma del Protocolo de Montreal sobre sustancias que dañan esta capa, lo que tuvo lugar en 1987.

El lema para 2026 es "Acción mundial por un planeta más fresco", según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas. Este lema subraya la necesidad de cooperación internacional para proteger la capa de ozono y, a su vez, contribuir a la lucha contra el cambio climático.

La celebración de este año reivindica los resultados que puede conseguir la acción coordinada a escala mundial. El Día Internacional del Ozono de este año pone especial énfasis en la Enmienda de Kigali, acordada en 2016 como una ampliación del Protocolo de Montreal.

El Protocolo de Montreal es presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) como un ejemplo de cómo la ciencia, las políticas públicas, la participación de los países, la financiación y las alianzas internacionales pueden producir resultados ambientales concretos.

El Día Internacional de la preservación de la capa de ozono recuerda que proteger la atmósfera también implica avanzar hacia sistemas de refrigeración más sostenibles y eficientes, capaces de contribuir a un planeta más fresco.

La capa de ozono es una franja de gas muy frágil que protege la vida en el planeta de los efectos nocivos de los rayos solares y está en peligro por el uso que se hizo durante años de determinados productos químicos.

Un esfuerzo internacional conjunto permitió la eliminación y reducción del uso de estas sustancias que agotaban la capa de ozono. En la actualidad, se ha logrado una considerable disminución de la radiación ultravioleta del sol que llega a la Tierra, protegiendo así la salud humana y los ecosistemas.

El ozono se encuentra en su mayor parte en la parte superior de la atmósfera, entre 10 y 40 kilómetros sobre la superficie terrestre, en la zona de la estratosfera.

En tanto, el ozono de la estratosfera se encarga, entre otras cosas, de absorber gran parte de la radiación ultravioleta del Sol, que es dañina para la vida, por lo cual es fundamental preservar esta capa de ozono.

Sin embargo, hay un ozono que se considera dañino y es el ozono troposférico o a nivel del suelo, el cual actúa como un contaminante del aire perjudicial para la salud humana y el medio ambiente.

Agencia NA