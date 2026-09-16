Juegos Suramericanos 2026: qué competencias se podrán ver este miércoles 16

Los Juegos Suramericanos 2026 tendrán este miércoles una nueva jornada con actividad en Rosario, Santa Fe, Rafaela y Paraná. Habrá finales y semifinales en distintas disciplinas, además de nuevas presentaciones de los seleccionados argentinos.

En Santa Fe, uno de los principales atractivos será el hockey sobre césped, con Argentina ante Brasil desde las 10. También habrá finales de remo, triatlón, vela, esquí náutico, tiro deportivo y balonmano, mientras que la Laguna Setúbal concentrará buena parte de la programación.

Rosario tendrá una agenda extensa con finales de natación, gimnasia artística y pentatlón moderno, además de clavados, esgrima, patinaje, vóley de playa, levantamiento de pesas y equitación. También habrá fútbol masculino y femenino, vóley indoor, golf y esports durante toda la jornada.

En Rafaela se disputarán las contrarrelojes de ciclismo de ruta, con la prueba femenina a las 9 y la masculina a las 11:30. Además, el boxeo tendrá las semifinales del Ring A desde las 15. En Paraná, el sóftbol femenino tendrá cuatro encuentros, incluido Argentina-Brasil a las 20:30.

La programación completa puede consultarse en el sitio oficial de los Juegos, donde se recomienda revisar posibles cambios de horarios o escenarios antes de asistir. El acceso a los espacios deportivos y al Fan Fest requiere el QR gratuito disponible en la web oficial.