Presupuesto 2027 y las metas del Gobierno: "Está suponiendo una aceleración de la actividad"

El proyecto de Presupuesto 2027 prevé un crecimiento de la economía del 4%, una inflación del 18% y un dólar a $1.847 para diciembre del próximo año. En diálogo con Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario, el economista Gabriel Caamaño, titular de la consultora Outlier, consideró que la combinación de variables planteada es “optimista”.

“Está suponiendo una aceleración de la actividad con una baja de la inflación y una estabilidad del tipo de cambio real”, explicó Caamaño. Y agregó que la suba prevista para el dólar es “levemente inferior a la suba de la inflación”, por lo que, tomando también en cuenta la inflación de Estados Unidos, el tipo de cambio real quedaría “prácticamente constante”.

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Al ser consultado sobre la inflación, Caamaño señaló: “Este año va a dar 29, probablemente, que es lo que te dice el presupuesto”. En ese marco, sostuvo que alcanzar el 18% proyectado para 2027 implicaría una baja de 11 puntos porcentuales y volvió a remarcar: “Es optimista”.

El economista también se refirió a la proyección cambiaria, que ubica al dólar en $1.847 para diciembre de 2027. Ante la consulta sobre si ese valor implicaría un dólar atrasado, la comunicación se interrumpió y no pudo completar su respuesta. Luego, Lotuf y Hernán Funes retomaron el análisis sobre el escenario planteado por el Gobierno.

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Finalmente, Caamaño sostuvo que las proyecciones pueden cumplirse, aunque planteó que dependerá de que se mantengan las variables previstas. “A veces las expresiones de deseo se cumplen, con un poco de suerte, con un poco de esfuerzo”, afirmó. En tanto, durante la entrevista también se analizó el desafío de sostener el programa económico y la estabilidad durante el próximo período electoral.

Entrevista de Alberto Lotuf.