Liberan a hombre condenado por el asesinato de Santiago Urbani tras nueva ley penal juvenil

Buenos Aires, 16 de septiembre (NA) – El juez Alejandro Diego Flori otorgó la excarcelación a un hombre que confesó haber asesinado a Santiago Urbani en 2009, cuando era menor de edad en la localidad bonaerense de Tigre. Esta decisión se tomó el mismo día que comenzó a regir el Nuevo Régimen Penal Juvenil en el país, que establece un máximo de pena de 15 años de prisión.

El asesinato de Urbani, que tenía 18 años, ocurrió en la madrugada del 10 de octubre de 2009, cuando cuatro delincuentes lo emboscaron mientras intentaba entrar con su auto a su casa, ubicada en la avenida Liniers al 1900. Uno de los atacantes le disparó en la cabeza, provocando su muerte.

Días después, C.D.V., que en ese momento contaba con 16 años, fue detenido y en 2010, el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 3 de San Isidro lo declaró culpable. Sin embargo, la pena se fijó para cuando cumpliera la mayoría de edad, lo que ocurrió meses después, cuando los jueces Alberto Villante, Mirta Ravera Godoy y Silvia Chomiez le impusieron una condena de 27 años de cárcel.

A lo largo de los años, la defensa realizó múltiples apelaciones y en 2019 se aceptó parcialmente un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, lo que llevó a que el caso fuera remitido a un nuevo tribunal para que dictara otra sentencia.

En esta nueva instancia, C.D.V. fue condenado a 19 años de prisión por los delitos de robo calificado, homicidio criminis causa y tenencia ilegal de arma de fuego de guerra, todos en concurso real. A pesar de esto, las apelaciones continuaron y la pena no se encontraba firme.

Desde el 1° de octubre de 2025, la causa seguía en la Procuración General de la Nación y desde el 12 de noviembre del año pasado, se había fijado un recurso extraordinario ante la Corte Nacional.

La entrada en vigor del Nuevo Régimen Penal Juvenil benefició a la defensa, ya que se redujo la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y se estableció un tope de pena de 15 años, lo que se consideró más favorable en comparación con la condena de 19 años.

El escrito judicial señala que "si durante la condena se dictara una ley más benigna, la pena se limitará a la aplicada por esa ley", lo que significa que los efectos de la nueva ley deben aplicarse retroactivamente.

El juez Flori determinó que C.D.V. había cumplido 16 años, 10 meses y 17 días de detención, por lo que correspondía "declarar extinguida la pena impuesta -no firme- y, en consecuencia, ordenar su excarcelación a partir del sábado 5 de septiembre de 2026 a las 12:00".

Además, se verificó que sobre él no pesaba ninguna orden de captura o detención, dado que ya había cumplido la pena establecida por el juzgado juvenil.