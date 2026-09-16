Un año de ikigai: 365 reflexiones para vivir con propósito cada día

El concepto de ikigai, que en japonés significa ‘razón de ser’, se ha popularizado en los últimos años como una herramienta para encontrar propósito y felicidad en la vida. En su obra "Un año de ikigai", el autor Nicholas Kemp ofrece un enfoque práctico y accesible a este concepto, presentando 365 reflexiones breves que invitan a la introspección diaria.

Lejos de ser un simple diagrama de Venn que busca combinar diferentes aspectos de la vida, el ikigai se centra en la vivencia cotidiana. La palabra "iki" proviene del verbo "ikiru", que significa ‘vivir’, y se refiere a cómo encontramos sentido en nuestras actividades diarias. Este libro no solo busca definir el ikigai, sino también enseñarnos a integrarlo en nuestra rutina de manera progresiva y sencilla.

A través de consejos prácticos y ejemplos reales, Kemp nos guía en un viaje de autodescubrimiento. Cada reflexión está diseñada para ayudarnos a responder una pregunta fundamental: «¿Qué hace que te levantes cada día y que te pongas en marcha?» Esta invitación a la reflexión diaria puede ser un bálsamo en tiempos de incertidumbre y estrés, ofreciendo una perspectiva renovada sobre la vida.

El libro, publicado por KITAERU LIBROS en 2026, se enmarca dentro del género de lecturas complementarias, lo que lo convierte en una herramienta valiosa para quienes buscan un enfoque más profundo sobre el bienestar personal. En un mundo donde la búsqueda de la felicidad parece ser un objetivo inalcanzable, "Un año de ikigai" se presenta como una guía práctica que nos recuerda que el sentido de la vida puede encontrarse en las pequeñas cosas del día a día.

La relevancia de este libro radica en su capacidad para conectar con el lector en un nivel personal, ofreciendo no solo reflexiones, sino también un camino hacia la acción. En un momento en que muchos buscan respuestas a sus inquietudes existenciales, la obra de Kemp se convierte en un faro que ilumina el camino hacia una vida más plena y consciente.

Ficha del libro: