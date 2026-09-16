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Robó una granja y golpeó a una joven: usaba peluca y lentes para disfrazarse

Vanessa tiene una granja en Provincias Unidas y Montevideo, contó que es el noveno robo que sufren desde que abrieron el comercio.

16/09/2026 | 11:45Redacción Cadena 3 Rosario

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El robo ocurrió en Provincias Unidas y Montevideo.

FOTO: El robo ocurrió en Provincias Unidas y Montevideo.

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    Audio. Robó una granja y golpeó a una joven: usaba peluca y lentes para disfrazarse

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Un delincuente ingresó a una granja ubicada en Provincias Unidas y Montevideo y atacó a golpes a la hija de Vanessa, quien se encontraba atendiendo el comercio. El hecho ocurrió el lunes alrededor de las 14.40 y quedó registrado por las cámaras de seguridad. “Un muchacho disfrazado, porque se nota que tiene peluca, con lente, le pide un atado de cigarrillo a mi hija”, relató la dueña al móvil de Cadena 3 Rosario.

FOTO: El delincuente golpeó a la empleada de la granja.

Según contó Vanessa, el hombre aprovechó que su hija se dio vuelta para ingresar detrás del mostrador y comenzó a golpearla. “Directamente le empezó a pegar puñetes, patadas, hasta que la tira al suelo y la arrastra hasta el lugar donde está acá”, describió. Agregó que mientras sacaba el dinero de la caja, “le seguía pegando patadas en la cabeza”.

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/Fin Código Embebido/

El delincuente se llevó alrededor de $300.000 entre la recaudación del domingo y parte de la del lunes, además de atados de cigarrillos. Sobre el estado de su hija, Vanessa señaló: “Está con bastante hematoma, ahora ya se le empiezan a notar en el cuerpo y un par de chichones en la cabeza”. También remarcó que el episodio generó mucho temor.

La mujer contó que es la novena vez que sufren un robo desde que abrieron el comercio, aunque esta fue la primera ocasión en la que hubo una agresión física. Según relató, el sospechoso estuvo varias horas recorriendo la zona antes de ingresar cuando encontró a su hija sola. La Policía recibió el llamado al 911 e interceptó el colectivo que había tomado, pero el hombre finalmente logró escapar.

Informe de Fernando Carrafiello.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en la granja? Un delincuente atacó a la hija de Vanessa mientras atendía el comercio, golpeándola y robando dinero y cigarrillos.

¿Quién fue la víctima? La víctima fue la hija de Vanessa, quien estaba sola atendiendo el comercio.

¿Cuándo ocurrió el ataque? El ataque ocurrió el lunes alrededor de las 14.40.

¿Dónde sucedió el hecho? El hecho ocurrió en una granja ubicada en Provincias Unidas y Montevideo.

¿Cómo se desarrolló el ataque? El delincuente se disfrazó, pidió un cigarrillo y luego agredió a la hija de Vanessa mientras robaba.

¿Por qué es relevante el suceso? Es relevante porque es el noveno robo que sufren y la primera vez que hay una agresión física.

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