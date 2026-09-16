Malvinas: Bordón pidió no sobreestimar a Trump y reclamó una política de Estado

El exembajador José Octavio Bordón sostuvo que la Argentina debe aprovechar el escenario internacional para fortalecer su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, pero sin sobreestimar las declaraciones de Donald Trump ni las tensiones internas del Reino Unido.

En diálogo con Cadena 3, reclamó una política de Estado sostenida y llamó a evitar la militarización del Atlántico Sur.

"El señor Trump no es confiable para nada", afirmó el exgobernador de Mendoza. A su entender, las señales del presidente estadounidense sobre un eventual cambio de posición en la disputa por las islas responden a una estrategia de presión sobre Londres, en medio de las diferencias entre ambos países por la guerra en Irán.

Bordón encuadró ese comportamiento en la reacción de Estados Unidos ante el crecimiento de China y la pérdida de su hegemonía. Según evaluó, Trump abrió conflictos tanto con sus competidores estratégicos como con sus propios aliados, particularmente en Europa.

Respecto del Gobierno argentino, cuestionó lo que consideró un giro abrupto de Javier Milei. Contrastó su admiración por Margaret Thatcher con el énfasis reciente en el reclamo por Malvinas y afirmó: "Esto ha sido un aprovechamiento oportuno político para mejorar su situación interna".

También vinculó ese cambio con las manifestaciones sobre Malvinas durante el Mundial, el debate parlamentario sobre la compra de tierras por extranjeros en zonas limítrofes y las declaraciones de Trump.

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No obstante, reconoció que la Argentina mantuvo su posición en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. Además, pidió a quienes discrepan con el Gobierno que no se limiten a cuestionar sus contradicciones, sino que contribuyan a construir una estrategia común de corto, mediano y largo plazo.

Consultado por los reclamos de autodeterminación en Escocia, Gales e Irlanda del Norte, coincidió en que abren un frente interno para Londres. Durante la entrevista se reprodujo una declaración del canciller argentino, quien consideró favorable para el reclamo nacional que el Reino Unido defienda su propia integridad territorial.

Bordón coincidió con el planteo sobre ese nuevo escenario, aunque insistió en que la Argentina debe avanzar hacia objetivos diplomáticos y jurídicos concretos, sin sobredimensionar las disputas británicas ni las expresiones del mandatario estadounidense.

Como respaldo del reclamo nacional, destacó la fortaleza de los argumentos jurídicos argentinos y recordó que, después de la guerra de 1982, las Naciones Unidas sostuvieron el llamado a negociar la soberanía. También reivindicó la cooperación entre el oficialismo y la oposición durante los primeros años de la recuperación democrática.

Uno de sus principales llamados fue a no trasladar el conflicto al terreno bélico. "Nadie está hablando de guerra", remarcó, al cuestionar que Trump hubiera planteado una hipotética intervención para detener un enfrentamiento entre la Argentina y el Reino Unido.

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En ese marco, sostuvo que las Fuerzas Armadas y de seguridad deben proteger los espacios marítimos y una "visión integral de la soberanía no militarizada". Sobre la base de Ushuaia, consideró que era necesaria desde hace años y cuestionó la falta de continuidad de la obra entre distintas gestiones.

Para Bordón, la coordinación con Brasil y Chile es central para impedir que la competencia entre Estados Unidos y China militarice el Atlántico Sur y el Pacífico Sur. "Acá hay intereses estratégicos que defender", subrayó, y sostuvo que esos vínculos deben mantenerse cualquiera sea el gobierno de los países vecinos.

En ese sentido, destacó que Raúl Alfonsín y Carlos Menem, pese a sus diferencias políticas, dieron prioridad a las relaciones con los países de la región.

El exembajador también señaló que Vaca Muerta y el desarrollo de los recursos marítimos amplían el peso internacional argentino. Cuestionó los beneficios impositivos a grandes empresas y sostuvo que las inversiones requieren estabilidad, consensos y garantías, mientras reclamó atender las necesidades de las pymes.

Por último, advirtió que tanto relegar Malvinas de la política exterior como reducir toda la defensa de la soberanía a las islas perjudica al país. Para fortalecer el reclamo argentino, insistió en la necesidad de equilibrio y diálogo.

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Entrevista de Miguel Clariá.