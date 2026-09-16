Presupuesto 2027: "El objetivo es bajar la inflación a cero"

El Presupuesto 2027 ya ingresó a la Cámara de Diputados y plantea para el próximo año una inflación promedio del 21% y una suba del salario del 25%. La diputada nacional de La Libertad Avanza, Patricia Vázquez, defendió las proyecciones del Gobierno y sostuvo que los resultados de la gestión deben analizarse en relación con la situación económica recibida.

“Estamos ante un gobierno que va a llegar, si termina el mandato en el 27, con estos números que son los que presentó en el proyecto por cuarto año consecutivo con déficit cero. La verdad es inédito en nuestra historia”, afirmó Vázquez en Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La diputada sostuvo que el equilibrio fiscal es uno de los principales objetivos de la administración de Javier Milei. “Todos entendemos que en nuestra casa no podemos gastar durante 20 años más de lo que nos ingresa. La Argentina lo hizo por 20 años y por mucho más. Despilfarró”, planteó.

Consultada por el estado de las rutas y el reclamo de las provincias por los recursos nacionales, Vázquez afirmó que se licitaron 9.000 kilómetros para que las obras sean financiadas por el sector privado y señaló que los trabajos comenzarán en octubre. También sostuvo que actualmente existen “superávit financiero y superávit comercial”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En relación con la presión tributaria, la legisladora cuestionó el nivel de impuestos que afrontan los argentinos y vinculó esa situación con la dificultad para que la estabilización económica se refleje en los ingresos. “Cuando vos querés realmente un país que esté estabilizado y que finalmente impacte en el salario real, necesitamos bajar tasas e impuestos de todo tipo”, señaló.

Vázquez también se refirió a la inflación proyectada para 2026 y explicó por qué el Gobierno elevó su estimación respecto del cálculo incluido en el presupuesto anterior. “El objetivo es bajar la inflación a cero, siempre fue, pero está dispuesto 18% para este año. ¿Por qué? Porque es más realista de lo que ha sido siempre generalmente en el presupuesto”, sostuvo.

Sobre el acceso al crédito y el compromiso asumido ante el Fondo Monetario Internacional para regresar a los mercados voluntarios, la diputada dijo que todavía no podía responder si ese objetivo estaba contemplado en el proyecto. “El presupuesto entró anoche a las 12 y media a Diputados, así que ahora se va a tratar en comisión como corresponde”, explicó, y agregó que el mercado de crédito comenzó a mostrar cambios.

Finalmente, Vázquez estimó que el debate del Presupuesto 2027 podría comenzar entre fines de septiembre y los primeros días de octubre. “La ley de leyes hay que tratarla urgentemente y por supuesto aprobarla lo antes posible”, afirmó, aunque aclaró que todavía no podía confirmar una fecha exacta para el inicio de la discusión en comisión.

Entrevista de Hernán Funes.