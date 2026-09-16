Bien común: una nueva economía para todos en tiempos de crisis

Mariana Mazzucato presenta en su obra "Bien común" un análisis profundo sobre el estado actual de nuestra economía, que se encuentra en crisis. La autora señala que la crisis climática se acelera, la desigualdad se agrava y la confianza en las instituciones se desmorona. En este contexto, la riqueza se concentra en manos de unos pocos, mientras los gobiernos intentan reparar lo que los mercados no pueden resolver.

Durante años, el concepto de bien ha sido visto como un simple mecanismo para corregir fallos del mercado o del Estado. Esta visión reactiva nos ha llevado a un ciclo interminable de parches en lugar de construir una economía que funcione para todos. Mazzucato propone un cambio de paradigma: es hora de pensar en el bien común como un objetivo central en la economía.

En "Bien común", Mazzucato desarrolla su famosa teoría del Estado emprendedor y las políticas orientadas a misiones concretas, ofreciendo un modelo que permite a gobiernos y empresas establecer relaciones económicas con propósito. Este enfoque busca generar valor y crear espacios donde las personas puedan prosperar, en lugar de simplemente reaccionar a los problemas existentes.

El libro está repleto de ejemplos prácticos que ilustran cómo se puede reinventar la economía. Desde la gestión del agua hasta la transformación de la contratación pública y las finanzas, Mazzucato ofrece una brújula del bien común que puede guiar a los responsables de políticas y a los líderes empresariales hacia un futuro más equitativo y sostenible.

La propuesta de Mazzucato es más necesaria que nunca en un mundo donde las crisis se acumulan y la necesidad de un cambio estructural es urgente. "Bien común" no solo es un manifiesto, sino una invitación a repensar cómo podemos construir una economía que esté al servicio de las personas y del planeta.

Ficha del libro: