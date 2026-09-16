Compraron terrenos de Grupo Roma y siguen esperando la entrega: "Vendieron sin las habilitaciones"

Tres compradores denunciaron en Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario, demoras, falta de habilitaciones y obras pendientes en distintos desarrollos inmobiliarios vinculados a Grupo Roma. Los casos corresponden a terrenos ubicados en General Lagos e Ibarlucea y, según los testimonios, las dificultades se repiten desde hace varios años.

Marina García Calvo compró en enero de 2021 un lote de más de 400 metros cuadrados en el desarrollo Vita, en General Lagos. Pagó unos 27 mil dólares y, según relató, la entrega estaba prevista para 2023: “Todavía no tenemos la posesión”. La mujer aseguró que realizó reclamos ante Defensa del Consumidor y la Defensoría del Pueblo.

Según García Calvo, con el paso del tiempo descubrieron que el loteo no contaba con las habilitaciones necesarias para avanzar. La empresa les habría ofrecido trasladarse a otro desarrollo, en Pueblo Esther, aunque con un nuevo pago y comisión: “Nos ofrecieron cambiar de lote, pero teníamos que poner más dinero y volver a pagar la comisión”.

La compradora estimó que alrededor de 850 familias atraviesan situaciones similares y sostuvo que el problema no sería exclusivo de un solo emprendimiento: “El trasfondo es el mismo para todos”. También señaló que, según la explicación que recibieron, las demoras estaban vinculadas con trámites y modificaciones pendientes.

Andrea Bula contó un caso similar en El Naranjo 2, en Ibarlucea. Comenzó a pagar el terreno en 2021, abonó alrededor de 30 millones de pesos y tenía prevista la entrega para octubre de 2024: “El desarrollo está suspendido porque no tiene las habilitaciones”. Según relató, las gestiones realizadas ante organismos de defensa del consumidor tampoco permitieron resolver el reclamo.

Bula también planteó cuestionamientos sobre los vínculos que, según ella, existían entre personas relacionadas con el desarrollo y autoridades de la comuna de Ibarlucea. Contó que Grupo Roma tuvo un puesto de ventas en una actividad organizada por la comuna y señaló que la persona que intervino en la operación inmobiliaria también tenía una relación laboral con la administración local. Se trata de afirmaciones realizadas por la compradora que no fueron verificadas de manera independiente.

La mujer aseguró además que, durante sus reclamos, recibieron una respuesta que generó malestar entre los compradores: “Nos dijeron que nos arriesgamos por comprar esto barato”. Bula sostuvo que ahora buscan una solución por parte de las autoridades provinciales para avanzar con las habilitaciones y los certificados necesarios.

Nicolás compró en 2020 un terreno en Campo Madero 1, también en Ibarlucea. La operación se realizó a través de una inmobiliaria y el desarrollo estaba a cargo de Grupo Roma. Según explicó, terminó de pagar el lote en 2023, pero todavía tuvo que atravesar distintos inconvenientes: “Tardamos tres años y medio en resolver el tema ambiental”.

Una vez superado ese problema, apareció otra dificultad relacionada con el suministro eléctrico. Nicolás explicó que dos líneas de alta tensión atraviesan el sector y que, según la información recibida de la Empresa Provincial de la Energía, es necesario adaptar el proyecto para poder conectar los transformadores. El comprador sostuvo que esa tarea corresponde al desarrollador, mientras que desde la empresa, según su relato, plantearon otra interpretación.

Los tres compradores señalaron que continuarán con reclamos administrativos y evalúan avanzar por la vía judicial si no encuentran una solución. También indicaron que existen situaciones similares en otros desarrollos de Ibarlucea, Soldini, Zavalla y General Lagos. Las responsabilidades sobre cada caso deberán ser determinadas a partir de la documentación y las actuaciones de los organismos correspondientes.



Entrevista de Alberto Lotuf.