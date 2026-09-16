Nació en Estados Unidos y ganó el oro para Argentina: "Me encanta defender la bandera"

FOTO: La argentina Juliette Duhaime quedó con la medalla de oro en el SUP Sprint femenino.

Juliette Duhaime ganó la medalla de oro en SUP Sprint femenino en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La argentina se quedó con el primer puesto, seguida por su compatriota Lucía Clembosky, que obtuvo la plata, mientras que la brasileña Jessika Matos completó el podio.

FOTO: Equipo SUP Sprint femenino.

Duhaime nació en Estados Unidos, es hija de madre argentina y padre norteamericano, y está nacionalizada argentina. La deportista explicó por qué eligió representar al país: “Me siento más argentina que americana. Soy un poco de los dos, pero represento a Argentina porque aquí es donde empecé el deporte, en Paraná, Entre Ríos".

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Tras la competencia, destacó el orgullo de vestir la camiseta argentina y contó que la carrera fue muy intensa, especialmente por la disputa con Clembosky. “Me encanta defender la bandera y representarlos por todo el mundo. Para mí es un honor”, afirmó. Y agregó: "Yo me dedico a esto, entreno todos los días y está bueno que se refleja el día de la competencia".

Informe de Matías Arrieta.