Nació en Estados Unidos y ganó el oro para Argentina: "Me encanta defender la bandera"
La deportista s impuso en SUP Sprint femenino durante los Juegos Suramericanos y contó que comenzó a practicar la disciplina en Paraná. Es hija de madre argentina y padre norteamericano.
16/09/2026 | 09:08Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: La argentina Juliette Duhaime quedó con la medalla de oro en el SUP Sprint femenino.
Juliette Duhaime ganó la medalla de oro en SUP Sprint femenino en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La argentina se quedó con el primer puesto, seguida por su compatriota Lucía Clembosky, que obtuvo la plata, mientras que la brasileña Jessika Matos completó el podio.
FOTO: Equipo SUP Sprint femenino.
Duhaime nació en Estados Unidos, es hija de madre argentina y padre norteamericano, y está nacionalizada argentina. La deportista explicó por qué eligió representar al país: “Me siento más argentina que americana. Soy un poco de los dos, pero represento a Argentina porque aquí es donde empecé el deporte, en Paraná, Entre Ríos".
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Tras la competencia, destacó el orgullo de vestir la camiseta argentina y contó que la carrera fue muy intensa, especialmente por la disputa con Clembosky. “Me encanta defender la bandera y representarlos por todo el mundo. Para mí es un honor”, afirmó. Y agregó: "Yo me dedico a esto, entreno todos los días y está bueno que se refleja el día de la competencia".
Informe de Matías Arrieta.
Lectura rápida
¿Quién ganó la medalla de oro en SUP Sprint femenino?
Juliette Duhaime ganó la medalla de oro en SUP Sprint femenino.
¿Qué puesto ocupó Lucía Clembosky?
Lucía Clembosky ocupó el segundo puesto, obteniendo la medalla de plata.
¿Dónde se llevaron a cabo los Juegos Suramericanos?
Los Juegos Suramericanos se llevaron a cabo en Santa Fe en 2026.
¿Por qué eligió representar a Argentina Juliette Duhaime?
Ella eligió representar a Argentina porque se siente más argentina que americana y comenzó su carrera deportiva allí.
¿Cómo se sintió Duhaime tras la competencia?
Duhaime se sintió orgullosa de vestir la camiseta argentina y destacó la intensidad de la competencia.