FOTO: Ostende: rescatan un zorro atrapado en un patio y lo liberan en su hábitat natural

Buenos Aires, 16 de septiembre (NA) -- La Fundación Ecológica Pinamar llevó a cabo el rescate de un zorro que se encontraba atrapado en el patio de una vivienda en Ostende. Tras un operativo, se constató que el animal estaba en buen estado de salud y fue liberado en el bosque.

Las autoridades informaron a través de las redes sociales que el procedimiento se activó tras recibir un reporte sobre la presencia de un zorro en el patio de una casa. Aunque inicialmente se sugirió que el animal se marchara por su cuenta, los dueños de la propiedad se percataron de que estaba atrapado y no podía moverse.

Según explicaron desde la ONG, el zorro estaba en buen estado, pero no tenía salida en un patio donde había perros y niños jugando. Dado que el dueño de la casa no recibió respuestas de otras instituciones, "decidimos actuar junto al etólogo Alan Kaminski para proteger tanto al zorrito como a las personas presentes en el lugar", lo que permitió obtener el permiso de traslado de Fauna de la provincia de Buenos Aires.

"Al observarlo, confirmamos que estaba sano, atento, activo y con perfecta movilidad", por lo que se decidió reubicarlo en el bosque.

Desde la ONG también aclararon que, ante la presencia de fauna silvestre, la mejor manera de protegerla es respetando su espacio y sus hábitos naturales. Esto implica no ofrecerles agua ni comida, mantener una distancia prudencial y evitar intervenir en sus rutinas.

"Es importante recordar que los zorros y otros animales silvestres cumplen un rol esencial en la naturaleza: son excelentes controladores de plagas, grandes dispersores de semillas y un eslabón clave para el equilibrio de nuestro ecosistema", concluyeron.