La previa: conocé los números ganadores de hoy miércoles 16 de septiembre.

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El sorteo número 41358 del juego LA PREVIA se llevó a cabo el miércoles 16 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 8956, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Caída).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 8956

2° 9992

3° 2470

4° 0611

5° 5253

6° 9480

7° 9894

8° 8992

9° 4809

10° 0308

11° 5287

12° 9790

13° 5633

14° 2450

15° 2081

16° 9745

17° 8501

18° 7055

19° 6140

20° 5654