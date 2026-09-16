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La previa: conocé los números ganadores de hoy miércoles 16 de septiembre.

El sorteo número 41358 de La Previa se realizó el miércoles 16 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 8956, correspondiente a la interpretación tradicional A primera (La Caída).

16/09/2026 | 10:26Redacción Cadena 3

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El sorteo número 41358 del juego LA PREVIA se llevó a cabo el miércoles 16 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 8956, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Caída).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 8956
2° 9992
3° 2470
4° 0611
5° 5253
6° 9480
7° 9894
8° 8992
9° 4809
10° 0308
11° 5287
12° 9790
13° 5633
14° 2450
15° 2081
16° 9745
17° 8501
18° 7055
19° 6140
20° 5654

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41358 de La Previa.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 16 de septiembre a las 10:15.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 8956.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (La Caída).

¿Cuáles son los resultados de los números?
Los números ganadores son 8956, 9992, 2470, entre otros.

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