La Fórmula 1 revela el calendario de la temporada 2027 con 10 eventos Sprint

La Fórmula 1 y la FIA han anunciado, tras la aprobación del Consejo Mundial del Motor, el calendario del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA 2027, que contará con 24 Grandes Premios en 22 países y 10 eventos Sprint.

Las pruebas de pretemporada se llevarán a cabo en Baréin del 24 al 27 de febrero, antes de que el campeonato regrese allí para la primera carrera, seguida de la de Arabia Saudita. Posteriormente, el calendario se traslada a Australia, Japón y China, seguidos por los Grandes Premios de Miami y Canadá.

La etapa europea incluye el regreso de la Fórmula 1 a Portugal en junio, tras la carrera de Mónaco, y la reincorporación de Turquía al calendario en octubre, entre Azerbaiyán y Singapur. La fase final de la temporada contará con carreras en Austin, Ciudad de México, São Paulo y Las Vegas, antes de las dos últimas pruebas en Catar y Abu Dabi.

Al combinar sedes históricas y grandes destinos mundiales en cinco continentes, el calendario de 2027 refleja el crecimiento continuo de la Fórmula 1 como plataforma global de deporte y entretenimiento, al tiempo que respalda sus objetivos de sostenibilidad a largo plazo mediante una distribución geográfica de los eventos más eficiente a lo largo de la temporada.

Debido al éxito continuo y a la gran demanda de este formato, el número de eventos Sprint ha aumentado de seis a 10 para 2027, ofreciendo aún más acción competitiva a lo largo de la temporada para aficionados, promotores, cadenas de televisión y socios. Desde la introducción del formato Sprint en 2021, los datos muestran que la audiencia total de los fines de semana con Sprint es un 12 % mayor que la de los fines de semana sin él. La clasificación Sprint es hasta tres veces más popular entre los aficionados que los entrenamientos libres; el 82 % de los asistentes a fines de semana con Sprint afirma que esta modalidad aporta valor a su entrada, y el 75 % de los seguidores de la F1 considera que los eventos Sprint añaden un mayor valor al calendario de la temporada. Bahréin, Australia, Japón, Mónaco y Abu Dabi albergarán eventos Sprint por primera vez; los aficionados disfrutarán de dos emocionantes sesiones de clasificación en Mónaco, donde los pilotos demostrarán su destreza y precisión de talla mundial en las estrechas calles de Montecarlo. Los eventos Sprint también regresarán a Montreal, Silverstone, Monza, São Paulo y Lusail, ofreciendo fines de semana de carreras aún más intensos y llenos de acción para el público de todo el mundo.

Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, declaró: «El calendario de 2027 reúne algunos de los circuitos más emblemáticos y ciudades más vibrantes del mundo, creando un escenario increíble para otra temporada inolvidable de Fórmula 1. Estamos encantados de dar la bienvenida a Portugal y Turquía al campeonato y de ampliar las carreras Sprint a diez eventos, ofreciendo a nuestros aficionados aún más intensidad, emoción y esa lucha rueda a rueda que hace que nuestro deporte sea tan especial.

"La Fórmula 1 sigue fortaleciéndose y atrayendo a nuevas audiencias en todo el mundo. Semana tras semana, los mejores pilotos del planeta competirán en algunos de los circuitos más desafiantes del automovilismo, respaldados por los excepcionales equipos de la F1, fabricantes de primer nivel y socios globales.

"Juntos, crean un espectáculo sin igual en el mundo del deporte. Mientras continuamos este extraordinario viaje de crecimiento, quiero agradecer a nuestros aficionados de todo el mundo, ya que su pasión impulsa todo lo que hacemos.

"Quiero dar las gracias al presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, y a la FIA, a nuestros equipos y pilotos, promotores, socios, patrocinadores y ciudades anfitrionas por su continuo compromiso y apoyo; asimismo, reconocemos la extraordinaria dedicación de los voluntarios, comisarios y oficiales, cuyo arduo trabajo hace posible cada Gran Premio.

"Estamos increíblemente entusiasmados por ver cómo cobra vida este calendario y por ofrecer otra temporada repleta de momentos inolvidables, una competencia feroz y entretenimiento de primer nivel para nuestros aficionados de todo el mundo». Todo lo que necesitas saber sobre el calendario de Fórmula 1 de 2027

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, añadió: «El calendario del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA para 2027 es un claro reflejo del atractivo global y del crecimiento continuo de nuestro deporte.

"Con 24 Grandes Premios repartidos en cinco continentes, el regreso de Portugal y Turquía, y la oportunidad de contar con un programa de carreras Sprint ampliado, el calendario combina tradición, innovación y conexión con los aficionados, manteniendo al mismo tiempo los más altos estándares deportivos.

"Quisiera agradecer a Formula One Management, a los promotores, a las autoridades deportivas nacionales, a los oficiales y voluntarios de la FIA y a todas las partes interesadas por su colaboración y compromiso.

"Juntos, seguimos fortaleciendo el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y ofreciendo una temporada excepcional para los competidores y los aficionados de todo el mundo».

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de formula1.com