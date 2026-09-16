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Abusos en el norte de Córdoba: ordenaron secuestrar el celular de la esposa de Villarreal

El análisis del teléfono podría derivar en una imputación por encubrimiento. La causa tiene 18 acusados y 17 detenidos, entre ellos un policía.

16/09/2026 | 09:03Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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José Villarreal, exasesor del legislador Ramón

FOTO: José Villarreal, exasesor del legislador Ramón "Cañito" Flores

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  1.

    Audio. Abusos en Villa María del Río Seco: ordenaron secuestrar el celular de la esposa de Villarreal

    Radioinforme 3

    Episodios

La fiscal Analía Cepede ordenó secuestrar el teléfono celular de la esposa del exasesor legislativo José Aníbal Ricardo Villarreal, en el marco de la investigación por abusos sexuales y grooming en Villa de María del Río Seco, en el norte de Córdoba.

La orden fue emitida este martes. El contenido del dispositivo podría aportar elementos para una eventual imputación de la mujer por encubrimiento, vinculada con la investigación de presuntos abusos sexuales intrafamiliares contra un menor de edad.

La posibilidad de acusarla dependerá de los resultados del análisis del teléfono. Por el momento, la información difundida da cuenta de la orden de secuestro del aparato.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La causa reúne 18 acusados y 17 detenidos. Entre quienes permanecen privados de su libertad hay un efectivo de la Policía de Córdoba.

También se investiga la presunta participación de un menor de edad, por lo que Cepede solicitó la intervención de un juzgado penal juvenil.

La investigación continúa tras el fallecimiento de la primera denunciante, quien había acusado al exasesor legislativo y a su hermano.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Francisco Centeno.

Lectura rápida

¿Quién ordenó el secuestro del teléfono celular? La fiscal Analía Cepede ordenó el secuestro.

¿Qué se investiga en Villa de María del Río Seco? Se investiga por abusos sexuales y grooming.

¿Cuántos acusados y detenidos hay en la causa? La causa reúne 18 acusados y 17 detenidos.

¿Qué se busca con el análisis del teléfono celular? Se busca elementos para una eventual imputación por encubrimiento.

¿Qué ocurrió con la primera denunciante? La investigación continúa tras el fallecimiento de la primera denunciante.

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