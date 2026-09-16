FOTO: Adolescente detenido por prender fuego a su ex pareja en Tucumán: la víctima internada

Buenos Aires, 16 de septiembre (NA) – Un adolescente de 17 años se encuentra detenido en un instituto de menores tras ser acusado de prender fuego a su ex pareja en la provincia de Tucumán. La joven víctima, que presenta quemaduras en la cara, el cuello y el tórax, fue hospitalizada tras el ataque ocurrido el pasado domingo 13 de septiembre.

El incidente tuvo lugar en una vivienda del barrio La Cerámica, en Lastenia, donde la joven convivía con el adolescente. Según los informes, la discusión entre ambos surgió por celos, y el menor amenazó a la joven con quemar su ropa.

Durante la pelea, la joven le sugirió que siguiera con su vida, lo que llevó al adolescente a tirarle alcohol en la cara y prenderla fuego, causando quemaduras que se extendieron desde el mentón hasta el pecho.

Tras el ataque, la víctima, de 24 años, fue llevada de inmediato al hospital, donde recibió el alta horas más tarde. Sin embargo, este martes fue necesaria una nueva internación debido a complicaciones en su estado de salud.

En las últimas horas, se llevó a cabo una audiencia donde el Ministerio Público Fiscal solicitó que el adolescente permaneciera tres meses en el Instituto Cura Brochero de manera preventiva. No obstante, el juez a cargo decidió que la medida se aplicara por un período de 30 días, según lo informado por el medio Contexto.

La auxiliar fiscal Fernanda Pedrosa, de la Unidad Especializada de Integridad Sexual y de Género II, argumentó durante la audiencia que el método utilizado y las áreas afectadas son fundamentales para la calificación penal.

"Se valora especialmente para el encuadre legal la idoneidad del medio empleado para provocar la muerte como es el fuego y la zona sobre la cual se produjo el ataque, que es el sistema respiratorio (cara, cuello y tórax), tratándose de una zona claramente vital", explicó.

El adolescente enfrenta cargos por tentativa de homicidio doblemente agravada por el vínculo y por mediar violencia de género.