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Thiago Cardozo fue convocado a la selección de Uruguay y se perdería el clásico cordobés

El arquero de Belgrano figura en la lista de citados del elenco dirigido por Diego Forlán para la próxima Fecha FIFA. El Talleres-Belgrano es el 4 de octubre, en plena gira "charrúa" por Asia.

16/09/2026 | 17:20Redacción Cadena 3

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Cardozo lleva 10 vallas en cero.

FOTO: Cardozo lleva 10 vallas en cero.

Thiago Cardozo, arquero del

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Thiago Cardozo podría perderse el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano por una convocatoria a la selección de Uruguay.

El arquero del “Pirata” figura en la lista de citados del seleccionado dirigido por Diego Forlán para la próxima Fecha FIFA

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El llamado supone un problema para Belgrano, ya que el clásico ante Talleres está programado para el domingo 4 de octubre, en una fecha que coincide con los compromisos internacionales de la selección uruguaya, que realizará una gira por Asia.

Salvo que se diera un poco probable regreso anticipado, el conjunto de Alberdi deberá afrontar el clásico cordobés sin uno de sus habituales titulares bajo los tres palos.

Lectura rápida

¿Quién podría perderse el clásico cordobés?
Thiago Cardozo podría perderse el clásico entre Talleres y Belgrano.

¿Por qué podría perderse el partido?
Por una convocatoria a la selección de Uruguay.

¿Quién es el director técnico de la selección uruguaya?
El director técnico es Diego Forlán.

¿Cuándo está programado el clásico?
El clásico está programado para el domingo 4 de octubre.

¿Qué implicaría su convocatoria para Belgrano?
Implicaría jugar sin uno de sus habituales titulares en el arco.

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