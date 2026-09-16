Thiago Cardozo fue convocado a la selección de Uruguay y se perdería el clásico cordobés

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

Thiago Cardozo podría perderse el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano por una convocatoria a la selección de Uruguay.

El arquero del “Pirata” figura en la lista de citados del seleccionado dirigido por Diego Forlán para la próxima Fecha FIFA.

/Inicio Código Embebido/

Diego Forlán definió la lista de convocados para los los amistosos de la Fecha FIFA de setiembre-octubre ?? pic.twitter.com/jCyIscLxT8 — Selección Uruguaya (@Uruguay) September 16, 2026

/Fin Código Embebido/

El llamado supone un problema para Belgrano, ya que el clásico ante Talleres está programado para el domingo 4 de octubre, en una fecha que coincide con los compromisos internacionales de la selección uruguaya, que realizará una gira por Asia.

Salvo que se diera un poco probable regreso anticipado, el conjunto de Alberdi deberá afrontar el clásico cordobés sin uno de sus habituales titulares bajo los tres palos.