Descubren la cantidad ideal de granos integrales para mejorar la salud cardíaca

Un nuevo estudio publicado el 15 de septiembre en el European Heart Journal destacó que consumir entre cuatro y seis porciones de granos integrales diariamente podría ofrecer beneficios significativos para la salud del corazón. La investigación, que se basó en un análisis de 87 ensayos clínicos, mostró mejoras en factores de riesgo cardiovascular como el peso corporal, la presión arterial y los niveles de colesterol.

La revisión sistemática y el metaanálisis, que incluyeron a más de 6,500 participantes de ensayos realizados en Asia, Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia y Brasil, reveló que una mayor ingesta de granos integrales se asoció con una reducción en el peso corporal, un menor perímetro de cintura y una disminución en la presión arterial.

¿Cuánto es suficiente?

La investigación liderada por la doctora Helda Tutunchi de la Universidad de Ciencias Médicas de Tabriz, Irán, se propuso responder a una pregunta clave: ¿cuánto debe consumir una persona para mejorar significativamente la salud cardiovascular? Los resultados indicaron que los beneficios ya eran evidentes con un consumo de entre 30 y 40 gramos de granos integrales al día, pero los efectos más marcados se observaron en quienes consumían entre 60 y 100 gramos.

Esta cantidad equivale aproximadamente a cuatro a seis porciones diarias de granos integrales, lo que podría incluir un tazón de avena, un sándwich con pan integral y una porción de arroz integral.

Beneficios en varios factores de riesgo

La doctora Tutunchi destacó que este metaanálisis es el más grande y completo sobre el consumo de granos integrales y los factores de riesgo cardiovascular. Se encontró evidencia de alta certeza sobre las mejoras en el peso corporal, el perímetro de cintura y el colesterol total. Sin embargo, la mayoría de los ensayos incluidos fueron relativamente breves, con una duración promedio de ocho semanas, lo que limita la capacidad de determinar si estos beneficios se mantienen a largo plazo.

Los investigadores advirtieron que aunque los ensayos midieron factores de riesgo cardiovascular, no se evaluaron eventos cardiovasculares reales como infartos o accidentes cerebrovasculares. Por lo tanto, se necesitan más estudios a largo plazo para confirmar si las mejoras observadas se traducen en una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares.

¿Qué hace diferentes a los granos integrales?

En un editorial que acompaña el estudio, la doctora Cecilie Kyrø del Instituto Danés del Cáncer explicó que los granos integrales son aquellos que conservan todas las partes del grano: el salvado, el germen y el endospermo. Estos granos se asocian con múltiples beneficios para la salud, no solo a nivel cardiovascular, sino también en la reducción de otros riesgos metabólicos.

Los hallazgos sugieren que los granos integrales pueden contribuir a la salud cardiovascular no a través de un solo efecto dramático, sino mediante varias mejoras menores que actúan en conjunto. Reemplazar los granos refinados por granos integrales mínimamente procesados podría ser una estrategia efectiva y accesible para mejorar la salud.