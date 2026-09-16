X permite a usuarios de EE.UU. operar acciones a través de Cashtags

X lanzó recientemente una función innovadora llamada Cashtags, que permite a los usuarios estadounidenses realizar operaciones de acciones directamente desde la plataforma. Este desarrollo busca cerrar la brecha entre las discusiones sobre el mercado que ocurren en la línea de tiempo y el mercado real.

La función fue anunciada el 16 de septiembre de 2026 y busca capitalizar el interés de los usuarios de X en las acciones y las criptomonedas. Desde 2008, el concepto de Cashtags ha sido utilizado para facilitar la búsqueda de conversaciones relacionadas con acciones al anteponer un signo de dólar ($) a los símbolos de las acciones. Sin embargo, hasta ahora, esto solo permitía seguir las conversaciones y no realizar transacciones.

Con el lanzamiento de X Money, ahora los Cashtags se convierten en destinos interactivos que permiten a los usuarios operar con acciones, fondos cotizados (ETFs) y criptomonedas. Al hacer clic en un Cashtag, los usuarios pueden ver el gráfico de precios del activo y las publicaciones relacionadas. Luego, pueden seleccionar la opción de "Operar" para continuar en un corredor asociado, donde podrán iniciar sesión y completar su operación.

El ingeniero de producto de X, Mridul Singhai, declaró: "Los Cashtags cierran la brecha entre un ticker en la línea de tiempo y el mercado mismo. Al publicar o tocar un ticker, se accede directamente al activo, donde se tiene acceso a gráficos en vivo, conversaciones y la capacidad de operar con nuestros socios de corretaje".

Los corredores iniciales que participan en esta función incluyen a Interactive Brokers, Moomoo, Gemini, Kraken y Coinbase.

Sin embargo, esta nueva capacidad también plantea preocupaciones sobre la manipulación del mercado. La posibilidad de que bots controlados por inteligencia artificial y otros actores malintencionados puedan influir en la conversación y las operaciones es un riesgo que se discute en la comunidad. A pesar de esto, muchos argumentan que este tipo de manipulación ya ocurre en la plataforma, incluso sin la conexión directa a los corredores.