X permite a usuarios de EE.UU. operar acciones a través de Cashtags
La nueva función de X, llamada Cashtags, permite a los usuarios estadounidenses operar acciones directamente desde la plataforma. Socios iniciales incluyen Interactive Brokers y Coinbase.
FOTO: X permite operar acciones a través de Cashtags
X lanzó recientemente una función innovadora llamada Cashtags, que permite a los usuarios estadounidenses realizar operaciones de acciones directamente desde la plataforma. Este desarrollo busca cerrar la brecha entre las discusiones sobre el mercado que ocurren en la línea de tiempo y el mercado real.
La función fue anunciada el 16 de septiembre de 2026 y busca capitalizar el interés de los usuarios de X en las acciones y las criptomonedas. Desde 2008, el concepto de Cashtags ha sido utilizado para facilitar la búsqueda de conversaciones relacionadas con acciones al anteponer un signo de dólar ($) a los símbolos de las acciones. Sin embargo, hasta ahora, esto solo permitía seguir las conversaciones y no realizar transacciones.
Con el lanzamiento de X Money, ahora los Cashtags se convierten en destinos interactivos que permiten a los usuarios operar con acciones, fondos cotizados (ETFs) y criptomonedas. Al hacer clic en un Cashtag, los usuarios pueden ver el gráfico de precios del activo y las publicaciones relacionadas. Luego, pueden seleccionar la opción de "Operar" para continuar en un corredor asociado, donde podrán iniciar sesión y completar su operación.
El ingeniero de producto de X, Mridul Singhai, declaró: "Los Cashtags cierran la brecha entre un ticker en la línea de tiempo y el mercado mismo. Al publicar o tocar un ticker, se accede directamente al activo, donde se tiene acceso a gráficos en vivo, conversaciones y la capacidad de operar con nuestros socios de corretaje".
Los corredores iniciales que participan en esta función incluyen a Interactive Brokers, Moomoo, Gemini, Kraken y Coinbase.
Sin embargo, esta nueva capacidad también plantea preocupaciones sobre la manipulación del mercado. La posibilidad de que bots controlados por inteligencia artificial y otros actores malintencionados puedan influir en la conversación y las operaciones es un riesgo que se discute en la comunidad. A pesar de esto, muchos argumentan que este tipo de manipulación ya ocurre en la plataforma, incluso sin la conexión directa a los corredores.
Lectura rápida
¿Qué es Cashtags?
Es una nueva función de X que permite a los usuarios operar acciones directamente desde la plataforma.
¿Cuándo se lanzó?
Se lanzó el 16 de septiembre de 2026.
¿Quién es el ingeniero detrás de la función?
Mridul Singhai, ingeniero de producto de X.
¿Cuáles son los corredores asociados?
Los corredores iniciales incluyen a Interactive Brokers, Moomoo, Gemini, Kraken y Coinbase.
¿Qué riesgos plantea?
La posibilidad de manipulación del mercado por parte de bots y actores malintencionados.