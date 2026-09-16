Facundo Colidio se pierde la semifinal de la Copa Sudamericana ante Boca por un problema administrativo

Buenos Aires, 16 de septiembre (NA) -- El delantero del Vasco da Gama, Facundo Colidio, no estará en la convocatoria para la semifinal que enfrenta a su equipo con Boca Juniors en la Copa Sudamericana 2026, debido a un problema administrativo relacionado con su anterior club, River Plate.

Según fuentes de la Agencia Noticias Argentinas, el jugador de 26 años había sido inscripto por River para la fase de octavos de final de la misma competencia, en la que el "Millonario" fue eliminado por Independiente Santa Fe de Medellín, en una tanda de penales, jugando en condición de local.

La fecha para los partidos de semifinal aún está por definirse: la ida se jugará el 13 o 14 de octubre, mientras que la vuelta se llevará a cabo siete días después, con horarios que aún están por confirmarse.

La ausencia de Colidio representa una baja significativa para Vasco da Gama, que lo incorporó hace poco más de un mes. El jugador enfrenta un conflicto administrativo que impide su participación tras su salida de River.

El delantero, que puede desempeñarse como mediapunta o en cualquiera de las bandas, llegó al club brasileño en agosto mediante una operación rápida, por la cual se acordó un monto de 4,5 millones de dólares por el 50% de su pase, con opción de adquirir el resto por otros 5,5 millones.

El jugador había sido considerado por el exentrenador de River, Eduardo Coudet, y fue inscrito para la fase final del torneo continental justo antes del partido de ida contra el mencionado equipo colombiano, lo que le prohíbe participar en etapas decisivas con otra institución.

Hasta el momento, Colidio se ha perdido las rondas de octavos y cuartos de final, y a menos que Vasco da Gama presente un pedido a la Conmebol para su inclusión y este sea aceptado, no podrá jugar en la semifinal ante Boca, club donde se formó antes de ser transferido al Inter de Milán.

Desde su llegada al fútbol brasileño, Facundo Colidio ha jugado siete partidos, anotando dos goles y brindando dos asistencias. Sin embargo, Vasco da Gama ocupa actualmente el decimoséptimo lugar en el Brasileirao, sin poder escapar de la zona de descenso tras 26 fechas, a pesar de su destacada actuación en el certamen continental.